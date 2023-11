Industrielle Silbernachfrage verdoppelt sich fast bis 2033

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Laut neuesten Untersuchungen könnte die Silbernachfrage sowohl in der Industrie als auch bei Schmuck und Silberwaren stark ansteigen

Industrie, Schmuck und Silberwaren verschlangen im vergangenen Jahr knapp drei Viertel der globalen Silbernachfrage. Gemäß einer Studie des Wirtschaftsberatungsunternehmens Oxford Economics, vom Silver Institute in Auftrag gegeben, könnte der Silberbedarf der Industrie bis 2033 um satte 46 Prozent steigen. Für den Bedarf an Schmuck und Silberwaren wird ein Plus von 34 beziehungsweise 30 Prozent erwartet. Nimmt man die drei Sparten Schmuck, Industrie und Silberwaren zusammen, so wird eine Nachfragesteigerung von 42 Prozent prognostiziert, damit eine doppelt so hohe Wachstumsrate im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren. Verantwortlich für den stark steigenden Silberbedarf ist die wachsende Elektro- und Elektronikanwendungsindustrie. Für diese wird ein Wachstum in den kommenden zehn Jahren um etwa 55 Prozent erwartet. In diesen Bereichen wird vor allem die Silbernachfrage in Asien ansteigen. Dazu kommt der Silberbedarf der Solarbranche und des E-Auto-Marktes. Ein weiterer Bereich, der Silber braucht, sind Hartlotlegierungen. Dieser Bereich verschlang im vergangenen Jahr immerhin neun Prozent der globalen industriellen Nachfrage, auch hier wird mit einer steigenden Tendenz gerechnet. Beim Silberschmuck werden vor allem China und Indien für Nachfrage sorgen. Silber besitzt also eine wesentliche Rolle in der Gegenwart und in der Zukunft, damit auch Unternehmen mit Silber in den Projekten. MAG Silver ist an der Juanicipio-Mine im Fresnillo Silver Trend in Mexiko beteiligt. Daneben besitzt MAG Silver ein Projekt in Utah, USA und eines in Kanada. Vizsla Silver verfügt in Mexiko über das aussichtsreiche Panuco Silber-Gold-Projekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/) und Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.