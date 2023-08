Indra Sistemas: das spanische Unternehmen ist auf zahlreichen Wachstumsmärkten präsent!

Weitere Suchergebnisse zu "Indra Sistemas":

Auftragsbestand bei Indra Sistemas (IDR) am Allzeithoch: Ziele für das Gesamtjahr um 4 Prozent angehoben!

Symbol: IDR ISIN: ES0118594417

Rückblick: Die Aktie des Unternehmens mit Sitz in Alcobendas nordöstlich der spanischen Hauptstadt konnte im vergangenen Halbjahr einen Wertzuwachs von rund 12 Prozent verzeichnen. Auffällig ist der starke Anstieg nach den am 26. Juli verkündeten Quartals- und Halbjahreszahlen. Diesem hat sich ein zum 20er-EMA hin leicht abflachender Verlauf angeschlossen, dem wiederum in Kürze eine stärkere Bewegung nach oben folgen könnte.

Chart vom 21.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 13.21 EUR

Meinung: Indra Sistemas beschäftigt sich unter anderem mit Flugsicherungstechnik, Sicherheits- und Abwehrsystemen, elektronischer Verwaltung und e-Gesundheitswesen – alles Bereiche die sich ohne weiteres als Wachstumsmärkte identifizieren lassen. Die gemeldeten Zahlen waren – wie es die Reaktion des Marktes vermuten lässt – durchweg positiv: Umsatz: +11.5 Prozent, EBIT + 12.8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die jeweiligen Ziele für das Gesamtjahr wurde um 4 Prozent angehoben, zumal der Auftragsbestand auf einem Allzeithoch liegt.

Setup

Mögliches Setup: Für den Trigger und Stop Loss orientieren wir uns an der Kerze vom Freitag. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move und landen weit außerhalb des dargestellten Chartbildes. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in IDR.

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2023

