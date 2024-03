Indische Silbernachfrage stark erholt

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Im Januar hat Indien deutlich mehr Silber und Gold importiert als im vergleichbaren Vorjahresmonat

48 Tonnen Gold, damit 354 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahresmonat hat Indien im Januar importiert. Beim Silber sind im gleichen Zeitraum die Importe um 385 Prozent nach oben gegangen. Auch die Bestände an indischen Silber-ETPs sind im Jahresvergleich um zirka 523 Tonnen angestiegen. Im Jahr 2022 importierte Indien eine Rekordmenge von 9.450 Tonnen Silber. Letztes Jahr brach aber die Nachfrage ein und 2023 waren es dann nur 3.475 Tonnen Silber, die den Weg nach Indien fanden. Aber nun haben die Importe zugenommen. Einmal sind die Lagerbestände zurückgegangen und außerdem ist die Nachfrage für die laufende Fest- und Hochzeitssaison in Schwung gekommen. Auch ist der Silberpreis etwas schwächer geworden. Ebenfalls geholfen hat der Rückgang der Inflation sowie die Bemühungen der Regierung den ländlichen Bereich wiederzubeleben. Nachdem im Februar 2023 nur 17 Tonnen Silber eingeführt wurden, wird für Februar 2024 mit rund 500 Tonnen Silbereinfuhr gerechnet. Mit einer weiteren Erholung der ländlichen Wirtschaft wird allgemein in den kommenden Monaten gerechnet, nicht zuletzt, weil sich auch die Ernteergebnisse verbessert haben. Verbessert sich dann noch die industrielle Nachfrage und nimmt man die anhaltende Stärke der städtischen Wirtschaft hinzu, sollte Silber also gut nachgefragt sein.

Weltweit rechnet das Silver Institute für 2024 mit einer Silbernachfrage von 1,2 Milliarden Unzen. Ein neuer Rekordbedarf wird von Seiten der Industrie prognostiziert. Die Automobilindustrie verbaut immer mehr elektronische Komponenten und die Photovoltaikbranche sorgt mit effizienteren Solarzellen für mehr Silberbedarf. Daher ein Blick auf Silber im Boden. Sierra Madre Gold and Silver punktet besonders mit seinem La Guitarra Projekt in Mexiko, der Wiederbelebung einer früher produzierenden Mine. Vizsla Silver entwickelt sein Hauptprojekt, das hochgradige Silber-Gold-Projekt Panuco, ebenfalls in Mexiko gelegen.

