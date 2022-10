Indien mit Rekordnachfrage nach Gold und Silber

Finanztrends Video zu Goldpreis



Nach zwei Jahren mit Pandemie-Unterbrechungen ist bei den Indern die Nachfrage nach Gold und Silber extrem hochDiese Rekordnachfrage unterstützt natürlich die Preise dieser Edelmetalle. Ende Oktober fand das Diwali-Fest statt. Es dauert fünf Tage und es steht für Glück, Wohlstand und Positivität. Gold als Symbol für Reichtum, ebenso Silber wurden stark nachgefragt. Damit hat sich die indische Goldindustrie vollständig von der Corona-Krise erholt. Im dritten Quartal 2022 machte die Erholung bis zu 80 Prozent aus, so Pankaj Arora, Präsident der All India Jewellers and Goldsmith Federation. Besonders beim Silber scheint der Nachholbedarf kein Ende zu kennen. Laut Prognosen sollen die Silberimporte nach Indien im laufenden Jahr auf eine Rekordmenge von mehr als 10.000 Tonnen steigen. Die Prämien bei Silber waren hoch, so dass Unternehmen dafür bezahlten, Silber per Flugzeug nach Indien liefern zu lassen.Für Gold mussten am Diwali-Fest rund 1.650 US-Dollar je Feinunze berappt werden, dies war fast so niedrig wie seit zwei Jahren nicht mehr. Mit ein Grund, warum die physische Goldnachfrage die stärkste der letzten Jahre war. Da sich viele Edelmetallgeschäfte bereits im Vorfeld des Festes mit Gold und Silber eingedeckt hatten, hat sich die Rekordnachfrage nicht auf den globalen Märkten manifestiert. Um für höhere Preise zu sorgen, muss nun noch die Investitionsnachfrage stärker werden. Gold ist seit langer Zeit weltweit begehrt und es ist der beständigste Wert in der Geschichte der Investitionsmöglichkeiten. Anders als in früherer Zeit wird Gold heute auch in modernen Geräten verbaut und dient damit, wenn auch nur in geringem Umfang als Industriemetall. Zu den aussichtsreichenGoldunternehmen gehören Gold Terra Resource und Golden Rim Resources. Gold Terra Resource besitzt mit seinem Yellowknife City Goldprojekt rund 800 Quadratkilometer bestes Goldland in den Nordwest-Territorien. Früher lagen hier die Goldminen Con und Giant. Golden Rim Resources hat zwei Goldprojekte in Westafrika im Portfolio, eines in Guinea und eines in Burkino Faso.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ ).