Inder lieben nicht nur Gold, sondern auch Silber

Das fünfte Jahr in Folge stiegen die Nettoinvestitionen in physisches Silber und erreichten einen neuen Höchststand

Knapp 333 Millionen Unzen Silber erreichten in 2022 die Nettoinvestitionen in physisches Silber. Die Silberpreise waren eher niedrig und so gingen vor allem Inder auf Silber-Einkaufstouren, dies nämlich mit einem Anstieg von 188 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch in den USA gingen die Silberinvestitionen nach oben, wenn auch nicht so extrem wie in Indien. Die Australier vergrößerten ihre physischen Investitionen um rund 15 Prozent. Insgesamt, über alle Bereiche, war 2022 ein sehr erfolgreiches Silberjahr bezüglich der Nachfrage.

Beim Blick auf die Angebotsseite fällt auf, dass die globale Minenproduktion in 2022 leicht zurückging. 2021 war, nachdem die Pandemie-Störungen überwunden waren, auch ein sehr starkes Jahr. Die Produktionsmenge der primären Silberminen war in 2022 in etwa unverändert so wie in 2021. Rückläufig war dagegen die Produktion aus Blei- und Zinkminen, wo Silber als Nebenprodukt anfällt. Die Silberproduktion stieg in Mexiko im Jahresvergleich an, gleichfalls gab es Anstiege in Argentinien und Russland. Peru dagegen kämpfte mit sozialen Unruhen, die Störungen im Minenablauf hervorriefen. Auch sanken die Gehalte in diversen großen Minen. Aus dem Silberrecycling kam im vergangenen Jahr eine um drei Prozent höhere Ausbeute als im Vorjahr. Das Recycling erreichte damit ein Zehn-Jahres-Hoch von mehr als 180 Millionen Unzen Silber, vornehmlich aus dem Sektor Industrieschrott. Angesichts der vielfältigen Verwendungen von Silber, unter anderem auch in erneuerbaren Energietechnologien, in der Elektromobilität und in der Elektrifizierung sollte Silber in den kommenden Jahren glänzen. Das ist positiv für Unternehmen mit Silber in den Projekten wie beispielweise Vizsla Silver oder Discovery Silver. Vizsla Silver besitzt zu 100 Prozent in Mexiko das hochgradige Panuco Silber-Gold-Projekt. Discovery Silver kann sich über sein Cordero-Silberprojekt in Mexiko freuen, es ist eine der größten Silberlagerstätten der Erde.

