InTiCa Systems AG: Marktbedingte Konsolidierungsphase vor dem nächsten Wachstumsschub

Die Rahmenbedingungen für die Geschäftsentwicklung von InTiCa Systems haben sich im laufenden Jahr deutlich verschlechtert. Die Automobilindustrie kämpft mitten im großen Transformationsprozess hin zur Elektromobilität mit Engpässen, der Absatz der Branche in den wichtigsten Märkten dürfte im laufenden Jahr in etwa stagnieren. InTiCa verfügt zwar trotzdem über einen hohen Auftragsbestand von 110,7 Mio. Euro, aber die Abrufe sind erratischer geworden und waren zuletzt stärker von Verschiebungen geprägt.

Mit weiteren Produktinnovationen, insbesondere im Bereich E-Solutions, hält das Unternehmen dagegen und trifft auch auf eine hohe Nachfrage, die sich aktuell in zahlreichen Entwicklungsprojekten niederschlägt.

Dennoch wird das laufende Jahr marktbedingt eine gewisse Konsolidierung nach dem kräftigen Wachstumssprung in 2021 (Umsatz +34,7 Prozent auf 95,7 Mio. Euro, EBIT-Marge 3,5 Prozent) bringen. Nach einem Rückgang der Halbjahreserlöse um 9,3 Prozent auf 48,7 Mio. Euro und einer Sechs-Monats-EBIT-Marge von 3,0 Prozent wurde die Jahresprognose bekräftigt, die einen Umsatz von 85 bis 100 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 2,5 bis 3,5 Prozent vorsieht. Da aus Sicht des Managements aktuell unsicher ist, wann sich die Rahmenbedingungen wieder bessern, wurde zuletzt auch der Plankorridor für das weitere Wachstum etwas vorsichtiger kalkuliert, wobei die Steigerungsraten insbesondere in 2023 noch relativ niedrig ausfallen könnten.

Das haben wir auch in unserem Modell nachvollzogen, womit der faire Wert von zuvor 20,00 Euro je Aktie auf nunmehr 16,90 Euro je Aktie zurückgegangen ist. Die dank der Adressierung stark wachsender Märkte mit innovativen Produkten intakten mittelfristigen Wachstumsaussichten sorgen somit weiterhin für eine Unterbewertung der InTiCa-Aktie.

Wir gehen allerdings davon aus, dass diese Unterbewertung erst abgebaut werden kann, wenn sich eine Rückkehr zu signifikanten Wachstumsraten und Margensteigerungen klar in den Geschäftszahlen zeigt. Das wird gemäß unserer aktualisierten Einschätzung in 2023 voraussichtlich noch nicht der Fall sein. Unser Urteil lautet daher vorerst „Hold“.

