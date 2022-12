InPost: solides Wachstum dank E-Commerce

Über 2000 neue automatische Paketautomaten von InPost (INPST) in Europa! Jeden Börsentag neue Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: INPST ISIN: LU2290522684

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des integrierten Logistikdienstleisters liegt rund 16 Prozent im Halbjahresplus. Bei 7.50 EUR formiert sich eine Widerstandslinie, deren früheste Kontaktpunkte auf den Beginn dieses Jahres zurückgehen. Beim Bruch dieser Linie könnte das Wertpapier ordentlich nach oben durchstarten.

Chart vom 28.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 7.274 EUR







Meine Expertenmeinung zu INPST

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Krakau ist an der Börse Amsterdam gelistet und bietet Zustelldienste, unter anderem über ein Netzwerk von Schließfächern. Im dritten Quartal hat es 2064 neue automatische Paketautomaten in Europa installiert, wodurch sich die Zahl im InPost-Netzwerk auf 26330 erhöhte, davon alleine über 4000 in Großbritannien. Das Unternehmen profi meldete kürzlich ein starkes drittes Quartal mit einem Gesamtpaketvolumen von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Umsatzplus von 32.6 Prozent. Es deutete jedoch Unsicherheiten wegen der Inflationsentwicklung an, so dass Kostensteigerungen für die Kunden kaum zu vermeiden seien.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger setzen wir über der genannten Widerstandsline, den Stopp Loss unter das Pivot-Tief vom 18. November und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 11. Mai des Vorjahres an. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in INPST.

Veröffentlichungsdatum: 03.12.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

