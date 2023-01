Imperial Brands: deutlicher Gewinnrückgang beim britischen Tabakimperium!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Hohe Dividendenrendite von 6.79 Prozent und regelmäßige Aktienrückkäufe bei Imperial Brands (IMB), aber … ! Börsentäglich neue Setups mit europäischen Aktien im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: IMB ISIN: GB0004544929

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des britischen Tabakunternehmens konnte im vergangenen Halbjahr rund 11 Prozent zulegen. Mit dem Abverkauf unter die gleitenden Durchschnitte ist die Folge höherer Tiefs und höherer Hochs jedoch gebrochen, so dass sich das Wertpapier mittlerweile in einer neutralen Phase befindet.

Chart vom 16.01.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 2051.00 GBP

Meine Expertenmeinung zu IMB

Meinung: Das Unternehmen aus Bristol ist bekannt für Zigarettenmarken wie Davidoff, Gauloises und Gitanes. Die Tatsache, dass der Tabakkonsum weltweit rückläufig ist, ist in der Führungsetage angekommen und so finden sich auch gesündere Alternativen wie e-Zigaretten im Sortiment. Mit einer hohen Dividendenrendite von 6.79 Prozent und regelmäßigen Aktienrückkäufen versucht das Management, die Aktionäre bei Laune zu halten. Im Geschäftsjahr 2021/22 gab es ein mageres Plus von 2.13 Prozent beim Umsatz und der Gewinn pro Aktie brach um 44.68 Prozent ein.

Setup

Mögliches Setup: Die Chartformation bietet sich geradezu für ein Short Setup an. Den Leerverkaufstrigger könnten wir unter der letzten Tageskerze, den Stopp Loss knapp über der blauen Kurve setzen. Kursziel wäre das Pivot-Tief vom 11. Januar. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in IMB.

Veröffentlichungsdatum: 16.01.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von