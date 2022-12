Impala-Platinum-Aktie: Was nach der Konsolidierung kommt

Weitere Suchergebnisse zu "Impala Platinum":

von Manfred Ries

Montag, 12. November 2022

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell wieder im Fokus der Anleger: die …

...Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert Impala Platinum Holdings, Inc. (WKN: A0KFSB) mit Blick auf die Notierung in EUR. Die Impala-Aktie aktuell an der Heimatbörse in Johannisburg/Südafrika: 214,06 ZAR. Kurs am Montag, 12. Dezember 2022 (16:45 Uhr MEZ) am Handelsplatz Frankfurt: 11,35 EUR (-3,0%).

Zum Hintergrund. Positive Konjunkturausblicke und wieder steigende Rohstoffpreise kommen auch den südafrikanischen Minenwerte zugute. Eine Impala Platinum Holdings gehört ganz klar mit dazu.

Die Company. Die Impala Platinum Holdings Ltd. ist einer der weltweit führenden Platin-Produzenten. Minen werden betrieben in Südafrika, Simbabwe und in Kanada. Der Nettoumsatz teilt sich auf in: Verkauf von Edelmetallen (95%); allen voran von Palladium, Platin, Rhodium, Gold, Iridium und Ruthenium. Der Bereich Verkauf von unedlen Metallen beinhaltet die Rohstoffe Nickel, Kupfer, Chrom und Kobalt. Mit ~60.000 Mitarbeitern ist Impala eine der größeren Minengesellschaften in Südafrika; das Market Cap beträgt umgerechnet 10,4 Mrd. USD. Das KGV(2024e) liegt bei ~6,7. Das Gros der Analysten spricht sich für ein Aufstocken der Impala-Aktie auf bei einem durchschnittlichen Kursziel von 226 ZAR. Zum Vergleich nochmals der aktuelle Kurs: ~214 ZAR.

Die Ausgangslage. Noch verläuft die 200-Tagelinie abwärts gerichtet und zeugt damit von einem intakten Abwärtstrend in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Im obigen Wochenchart sind die für Charttechniker relevanten Schlüsselmarken klar erkennbar: 11,85 EUR (Widerstand) und 10,65 EUR (Unterstützung). Die Konsolidierung der vergangenen sechs Handelswochen hilft, die kurz zuvor gesehene, überkaufte Marktsituation vorzubeugen.

Die Prognose. Aktuell notiert die Impala-Aktie wieder oberhalb ihrer 200-Tagelinie (11,28 EUR). Das ist in der kurzfristigen Betrachtung positiv zu bewerten. Mit ihrem fallenden Verlauf muss aber davon ausgegangen werden, dass dieser MA(200) die Notierungen wieder mit nach unten zieht, so dass es gilt, den erwähnten Support bei 10,65 EUR weiter im Auge zu behalten. Der MACD-Trendfolgeindikator ist positiv zu bewerten, so dass es über kurz oder lang zu einem Break out über den nächsten Widerstand bei 11,85 EUR kommen könnte. Das nächste Target würden wir dann im Bereich ~12,50/13,00 EUR veranschlagen.

Der Rückblick: Die Impala-Aktie hatten wir bereits am vergangenen 1. August an dieser Stelle positiv besprochen. Kurs damals: 184,55 ZAR. Seither ist der Kurs um 16 Prozent gestiegen. Was tun? Impala Platinum bleibt eine solide Halteposition – gegebenenfalls Stop-Losskurs auf Einstiegsniveau hochziehen! Sollte sich auch im Derivate-Bereich auf den Basiswert Impala eine lukrative Einstiegschance offenbaren, so wäre dies zudem ein Thema für meinen wöchentlichen Börsenbrief Optionsscheine Expert Trader©! Weitere Infos zum Produkt:

