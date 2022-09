Impala: Kampf um die 10-EUR-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "Impala Platinum":

von Manfred Ries

Freitag, 16. September 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenschluss hin interessant: die …

...Rohstoffe! Heute gibt es einen Blick auf den Platin-Wert Impala Platinum Holding Ltd. (WKN: A0KFSB). Die Notierungen machten in den vergangenen drei Monaten durch eine hohe Volatilität auf sich aufmerksam. Kurs der Impala-Aktie am Freitag, 16. September 2022 zu Handelsende an der Börse in Frankfurt: 10,65 EUR (-1,4%).

Die Company. Die Impala Platinum Holdings Ltd. ist einer der weltweit führenden Platin-Produzenten. Minen werden betrieben in Südafrika, Simbabwe und in Kanada. Der Nettoumsatz teilt sich auf in: Verkauf von Edelmetallen (95%); allen voran von Palladium, Platin, Rhodium, Gold, Iridium und Ruthenium. Der Bereich Verkauf von unedlen Metallen beinhaltet die Rohstoffe Nickel, Kupfer, Chrom und Kobalt. Mit ~60.000 Mitarbeitern ist Impala eine der größeren Minengesellschaften in Südafrika. Das KGV(2024e) beträgt ~6,8. Das Gros der Analysten spricht sich für ein Aufstocken der Impala-Aktie auf bei einem durchschnittlichen Kursziel von 227 ZAR. Zum Vergleich der aktuelle Kurs an der Börse in Johannesburg/Südafrika: ~196,13 ZAR.

Die Ausgangslage. Die Notierungen von Impala Platinum versuchen sich im deutschen Handel, über ihrer Marke von 10 EUR zu halten. Rückblick: Im vergangenen Juli lag der Tiefstkurs bei 8,49 EUR. Dabei wurde auch eine langfristige Aufwärtstrendlinie nach unten durchbrochen. Doch mit der 200-Tagelinie, aktuell bei 12,10 EUR verlaufend, ist die nächste Hürde bereits in Sichtweite. Dieser gleitende Durchschnitt verstärkt die horizontale Preismarke ~13 EUR in ihrer Eigenschaft als Widerstand. Doch bis dahin erkennen Chartisten noch genug „Luft“ nach oben. Notierungen oberhalb von 13 EUR wären dabei klar als ein Long-Signal zu bewerten.

Wie geht es weiter? Die entscheidenden langfristigen(!) Schlüsselmarken bei Impala Platinum liegen bei 13 EUR (Widerstand) und 8,49 EUR (Unterstützung). Zuvor jedoch wartet mit der 10-EUR-Marke ein weiterer Support. Das erlaubt das Agieren mit einem relativ engmaschigen Stop-Losskurs. Aktuell gelten die Titel als leicht überverkauft; davon spricht der Slow-Stochastik-Indikator (gelbe Linien).

Soweit für heute! Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

