Immo-Crowd wird bunter: Schwarmfinanzierung boomt bei institutionellen Investoren

Berlin, am 27.10.2022. Für immer mehr Menschen in Deutschland wird die Teuerung zur Belastungsprobe. Eine Analyse des Ifo Instituts unterstreicht die angespannte finanzielle Lage: Durch die hohen Preise wurden die in der Pandemie angesammelten Sparpolster der Deutschen inzwischen wieder nahezu vollständig abgebaut. Zugleich rechnet Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis damit, dass zirka 60 Prozent der deutschen Haushalte in naher Zukunft ihre gesamten verfügbaren Einkünfte für die reine monatliche Lebenserhaltung aufbrauchen werden. Während renditeträchtige Anlagestrategien nun gefragt sind, um der Rekordinflation entgegenzuwirken, fehlen manchen Teilen der Bevölkerung momentan die finanziellen Mittel dafür. Institutionelle Investoren verfügen hingegen weiterhin über genügend Kapital und entdecken auf der Suche nach Veranlagungsalternativen das Immobilien-Crowdinvesting verstärkt für sich. „Dieser Trend lässt sich insbesondere seit Jahresbeginn beobachten, die Nachfrage seitens institutioneller Investoren und vermögender Privatanleger ist markant gestiegen“, berichtet Andreas Zederbauer, Vorstand der dagobertinvest AG.

Gefragte Alternative im Immo-Bereich

Vor allem von Family-Offices, Freiberuflern und Immobilienentwicklern besteht großes Interesse. „Sie nehmen das Angebot zusätzlich zu anderen Veranlagungen im Immobilienbereich und auch als Alternative zur Anlegerwohnung sowie als weitere Option zur Diversifikation wahr, die mitunter die höchsten Zinsen am Markt für Sachwerte einbringt“, erklärt Zederbauer. Investiert werden in der Regel Summen ab 50.000 Euro aufwärts. Um die steigende Nachfrage seitens vermögender Privatpersonen und institutioneller Investoren abdecken zu können, hat dagobertinvest im Herbst 2021 eigens einen „Platinum Club“ ins Leben gerufen. Diese Zielgruppe investiert in der Regel in dieselben Projekte wie auch Kleinanleger, jedoch im Zuge einer weiteren Emission speziell für Großanleger mit wesentlich höherem Kapital und unter anderen Rahmenbedingungen. Dabei ist ein Ertrag von 9 bis 12 Prozent p.a. zu erwirtschaften. Neben Entwicklungsprojekten boomen bei Großinvestoren aber auch Bridgefinanzierungen, weil sich Prozesse derzeit häufiger verzögern und seitens der Bauträger Bedarf besteht. „Hier handelt es sich um Emissionen, die in einer sehr frühen Phase einer Immobilienentwicklung für einen kurzen Zeitraum, meist mit einer Laufzeit von drei bis neun Monaten, ausgegeben werden“, so Zederbauer. Bei diesem Investment gibt dagobertinvest den möglichen Ertrag mit 1,5 bis 2,5 Prozent je Monat an.

Keine Gebühren fällig

Großanleger profitieren zudem davon, dass bei der Veranlagung keinerlei Fees oder Kosten anfallen und ihnen regelmäßig neue Investment-Optionen vorgestellt werden - im Fall von Projektentwicklungen werden diese auch vorab wirtschaftlich geprüft. „Sämtliche Immobilienprojekte sind nachvollziehbar und es kann direkt investiert werden, ohne dass sich Berater dazwischenschalten“, hebt Zederbauer hervor, dass es sich bei den dagobertinvest-Projekten um keine „black boxes“ handelt.

Auch für Kleinanleger in der Krise – Mindestinvestment gesenkt

Unabhängig davon, dass derzeit institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen verstärkt nachfragen, ist es dagobertinvest wichtig, gerade angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage Maßnahmen zu ergreifen, die der Crowdinvesting-Kernzielgruppe Kleinanleger besseren Zugang zu Investitionen ermöglichen. „Wir haben aufgrund der Teuerung in vielen Bereichen beschlossen, die Mindestinvestitionssumme bis auf Weiteres von 250 Euro auf 100 Euro zu senken. Sich ein breitgestreutes Portfolio aufzubauen und sinnvoll zu diversifizieren sind wichtige Säulen einer guten Investmentstrategie und das wollen wir möglichst vielen Anlegern unbedingt weiterhin ermöglichen", begründet dagobertinvest AG Vorstand Zederbauer die Maßnahme.





Über dagobertinvest

dagobertinvest wurde 2015 vom ehemaligen Bankenvorstand Andreas Zederbauer gemeinsam mit Markus Dvorak und Martin Riedl gegründet. Die auf Immobilien-Crowdinvesting spezialisierte Plattform vermittelt Bauträgern privates Kapital und ermöglicht den Investoren mit überdurchschnittlich hohen Zinsen zwischen 8 und 10% p.a. für ihre Investments am Boom des Immobilien-Marktes zu partizipieren. In Summe gab es bisher 282 Projekte mit mehr als 135 Millionen Euro vermitteltem Gesamtkapital. Über 47 Millionen Euro wurden bereits an die Crowd zurückbezahlt. In einem Test des Deutschen Kundeninstituts (DKI) im Auftrag von „€uro am Sonntag“ wurde dagobertinvest Testsieger unter 17 Crowdinvesting-Plattformen. Mit seinem Angebot richtet sich das aus erfahrenen Finanz- und Immobilienprofis bestehende Team von dagobertinvest derzeit primär an Investoren aus dem DACH-Raum. Als nächster Schritt ist die Expansion nach Tschechien und anschließend in weitere Märkte Ost- und Südosteuropas geplant. dagobertinvest kooperiert ausschließlich mit etablierten, gut prüfbaren Bauträgern und setzt auf nachvollziehbare Projekte. Für Start-up-Finanzierungen steht das Unternehmen aufgrund des verhältnismäßig hohen Risikos nicht zur Verfügung.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.