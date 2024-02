"Immergroß" ganz klein

Gerade erst sorgte noch die Signa-Pleite des Immobilienunternehmers René Benko in Österreich und weit darüber hinaus für Schlagzeilen; die Schockwellen reichen bis in die Banken- und Versicherungslandschaft und dürften noch lange nicht ausgestanden sein. Schon wird mit der chinesischen Evergrande Real Estate Group ein Pleitefall der Extraklasse schlagend – einer, der schon lange darauf wartete, einzutreten. Immerhin war die Aktie zwischen März 2022 und August 2023 fast 1,5 Jahre vom Handel in Hongkong ausgesetzt. Die Selbstüberschätzung zeigte sich bereits bei der Namensgebung des Unternehmens, die wohl auf ewige Größe hindeuten sollte. Erschwerende Umstände kamen hinzu: In einem Land wie China, das sich zwar in Teilen marktwirtschaftlich gibt, sollte der bestimmende Einfluss der Kommunistischen Partei nicht unterschätzt werden. Das musste Jack Ma, Gründer und langjähriger Chef der Alibaba Group, schmerzhaft erfahren. Nach allzu scharfer Kritik an der Wirtschaftspolitik verlor er seinen Posten praktisch über Nacht. Auch bei Evergrande dürfte nicht viel ohne, und schon gar nichts gegen die Partei gegangen sein. So manches Projekt wird daher nicht nur nach ökonomischer Sinnhaftigkeit, sondern nach politischer Nützlichkeit beurteilt worden sein.