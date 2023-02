Immer wieder freitags?

Dennoch wurde der Goldbulle am Donnerstag in geradezu klassischer Weise erst einmal ausgebremst. Klassisch war dies insofern als einem langen Anstieg ein sehr abrupter Abriss folgte. Auch technisch wurden die Marktteilnehmer noch am Donnerstag mit neuen Bewegungshochs in Sicherheit gewiegt, bevor der Markt dann praktisch auf Tagestief schloss. Am Freitag setzte sich die Verkaufswelle dann sogar noch einmal verstärkt fort. Die schwachen Freitage gelten am Goldmarkt als ebenfalls nicht gerade untypisch, wobei Goldfans hier in der Regel von preismanipulierenden Markteingriffen ausgehen. Die Argumentation lautet, dass über Futures-Verkäufe der Markt punktuell zu einer Zeit unter Druck gesetzt werde, zu der nur wenig Gegenwehr zu erwarten sei – vorzugsweise im dünnen, späten Freitagshandel. Das mag durchaus so sein, schließlich ist Gold so etwas wie der natürliche Gegenspieler des US-Dollar. Auch lassen sich immer wieder große Verkaufsorders am Terminmarkt beobachten, die gar nicht ohne entsprechende Preiszugeständnisse aufgenommen werden können. Allerdings müssen solche Short-Attacken nicht zwangsläufig währungspolitisch motiviert sein. Ein spekulatives Kalkül könnte beispielsweise darin bestehen, durch eine überraschende Short-Attacke weitere Verkäufe herauszukitzeln bzw. Stop-Loss-Orders auszulösen. In der Folge könnten sich die Shorties dann in der durch sie selbst ausgelösten Verkaufspanik wieder preiswert eindecken. Unethisch wäre ein solches Verhalten allemal, aber auch ohne währungspolitischen Hintergrund hochprofitabel.