Immer weiter spitzt sich die Lage bei den kritischen Metallen zu! Den USA zumindest naht Hilfe!

kein Fahrzeug kann hergestellt werden, egal ob Verbrenner oder Elektro. Auch in der Computer- und Unterhaltungselektronik geht nichts ohne sie! Sie sehen also, jeder von uns kommt mit kritischen Metallen wie Lithium, Kobalt, Seltene Erden, etc. täglich in Kontakt. Teils bewusst, aber zum größten Teil vermutlich unbewusst. Denn von der Autokarosserie über Akkus bis hin zu Smartphones und Computern funktioniert nichts ohne diese Rohstoffe. Und bis es dort angelangt ist, vergeht ein langer Weg. Denn nicht nur das Abbauen und weiterverarbeiten ist ein langwieriger Prozess, sondern vielmehr auch die Vorarbeiten, was vor allem erst einmal das Auffinden abbauwürdiger Lagerstätte beinhaltet.

Und genau da kommt unsere heutige Neuvorstellung US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) ins Spiel. Mit diesem Unternehmen betritt ein hochkarätiger „Spieler“ das heißumkämpfte kritische Metalle „Spielfeld“, dem wir hohes Kurspotenzial zutrauen!

Fast kein Land auf der Erde ist noch in der Lage, seinen Bedarf an Lithium, Kobalt, Seltene Erden und sogar Kupfer und Silber selbst zu decken. Vor allem China wird immer wieder als großer Rohstoffproduzent und -lieferant genannt, woran sich vermutlich kurz und mittelfristig noch nichts ändern wird.

China, die noch unangefochtene Nummer Eins!

Sowohl in der Produktion als auch bei den Enderzeugnissen nach der Raffination dominiert China bei der Rohstoffherstellung. Richtig bekannt ist das Reich der Mitte gerade durch seine ja fast schon Monopolstellung bei den sogenannten „kritischen Metallen“. Diese Metalle sind per Definition der US-Regierung Metalle, „die für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit unerlässlich und anfällig für Störungen innerhalb ihrer Lieferkette sind“!

Gemeint sind damit vor allem die Rohstoffe, die für die Chip-Herstellung der heutigen Technologien zwingend notwendig sind, und sich nahezu in jedem mobilen Endgerät, vor allem für Kommunikation, wie beispielsweise GPS, Computern, Fernsehern, Waffensystemen, Batterien, Magneten, Elektrofahrzeugen und weiteren nahezu unzähligen anderen Anwendungen befinden. Die Abhängigkeit der USA von diesen Energiemetallen, worunter übrigens auch Uran zählt, kann unter Umständen die militärische Verteidigungskraft der USA ernsthaft gefährden!

Deshalb unterstützt die Regierung heimische Unternehmen, um seine Unabhängigkeit vor allem von China abzubauen. Ein Unternehmen, das diesbezüglich vermutlich gute Dienste für die Vereinigten Staaten leisten kann, ist US Critical Metals (WKN: A3DHEZ)! Mit genau den richtigen Metallen im „Fadenkreuz“ entwickelt sich hier scheinbar eine hervorragende US-Quelle für kritische Metalle, mit heimischen-Projektfokus auf Nevada, Idaho und Montana!

In Amerika zuhause!

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) betreibt Bergbauprojekte, die die US-Versorgung an kritischen Metallen und Seltenerdelementen deutlich unterstützen kann, um damit auch der Wirtschaftsförderung des neuen Zeitalters und der nationalen Sicherheit gerecht zu werden. Das Unternehmen besitzt mit ‚Clayton Ridge‘ in Nevada ein erstklassiges Lithiumprojekt, mit ‚Haynes‘ in Idaho ein hervorragendes Kobaltprojekt und ‚last but not least‘ mit ‚Sheep Creek‘ in Montana ein vielversprechendes Seltene Erden-Projekt.

‚Clayton Ridge‘ – inmitten eines Lithium-‚HOT SPOT‘!

Die sedimenthaltige Lithium-Lagerstätte ‚Clayton Ridge‘ befindet sich im Süden von Nevada, nahe der Ostflanke des Clayton Valley im Esmeralda County. In seinem einem großen und tief liegenden Becken befindet sich derzeit nur ein einziges produzierendes Lithium-Projekt, nämlich das von Albermarle.

Quelle: USCM & JS Research UG

Explorationstechnisch hingegen, ist dort schon deutlich mehr los!

‚Clayton Ridge‘ befindet sich nur rund 20 km westlich vom Highway 95 und qasi inmitten einem regionalen Bergbauzentrum. Die geografische Lage und die Infrastruktur sind hervorragend, wodurch sowohl Explorationsarbeiten wie auch Produktion ganzjährig möglich ist.

180 zusammenhängende Claims erstrecken sich über mehr als 1.455 Hektar, die bisher in die drei Lagerstättentypen Pegmatite, kontinentale Solen und Tone eingruppiert wurden.

Seltene Erden satt, auf ‚Sheep Creek‘!

‚Sheep Creek‘, im Ravalli County im Südwesten von Montana, erstreckt sich über rund 425 Hektar und beinhaltet 54 Claims.

Quelle: USCM & JS Research UG

Von Materials Corp. erst Ende 2021 durchgeführte Explorationsarbeiten haben schon mehr als 50 Karbonatit Gänge identifiziert. Bereits 13 der kritischen Seltene Erden-Elemente, die vom US Geological Survey identifiziert wurden, darunter Cerium, Dysprosium, Neodymium, Praseodymium und Gallium enthält diese hervorragende Lagerstätte. Und alle diese zuvor genannten Rohstoffe sind essenziell für unser „Technologiegetriebenes“-Leben. Gallium wird zum Beispiel besonders in Computern und damit auch für militärische Verteidigungssysteme verwendet.

Noch mehr Seltene Erden auf ‚Lemhi Pass‘!

Das ‚Lemhi Pass‘-Projekt, im Lemhi County im zentralen Osten von Idaho, besteht aus 10 Erzgang-Claims die sich über rund 8,1 Hektar erstrecken.

Das Landpaket befindet sich nahe anderer Explorationsfirmen, in einem Gebiet, das bekannt ist für seine Seltene Erden-Mineralisierung. Direkt die ersten guten Explorationsergebnisse von US Critical Metals rechtfertigen auch hier weitere Explorationsarbeiten.

‚Haynes‘ befindet sich im für Kobalt bekannten Blackbird Mining District in Idaho, bzw. Lemhi County. Nur etwas mehr als 30 km südwestlich der Stadt Salmon entfernt befindet sich Glencores historische ‚Blackbird‘-Mine.

Quelle: USCM & JS Research UG

Der Kobaltgürtel in Idaho beherbergt geich mehrere historische Kobalt-Kupfer-Prospektionsgebiete und -Minen. Neben Glencores ‚Blackbird‘-Mine befindet sich zudem Jervois Globals Kobaltbetrieb. US Critical Metals Konzessionsgebiet besteht derzeit aus 23 zusammenhängenden, nicht patentierten Erzgangs-Schürfrechten, die sich über rund 192 ha erstrecken. Auch hier ist die Infrastruktur einwandfrei.

TOP-Team: quasi ein weiterer Erfolgsgarant!

Darren Collins, CEO & Director von US Critical Metals verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Unternehmens- und Vorstandsarbeit, die sich sogar über verschiedene Bereiche und Branchen erstreckt, vor allem aber den Bergbau- und Technologiesektor. Fundiertes Wissen kann er auch in Sachen Fusionen und Übernahmen aufweisen, sowie Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen, Börsengängen, Handelspartnerschaften, Buchhaltung und Unternehmensführung. Durch verschiedene Kapitalmaßnahmen konnte er bis heute bereits mehr als 250 Mio. Dollar einwerben.

Marco Montecinos, VP-Exploration & Direktor, verfügt über rund 35 Jahre Erfahrung in der Exploration und Geschäftsentwicklung für öffentliche und private Unternehmen. Er leitete bereits Explorationsstrategien und Projektentwicklungen für eine Vielzahl von Projekten in unterschiedlichen Unternehmen, wie beispielsweise Placer Dome, BHP Billiton, Alta Gold, Francisco Gold und viele andere.

Keith Li, CFO der Firma, kann auf mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Unternehmensbuchhaltung und -prüfung zurückgreifen. Keith war zuvor in leitenden Positionen bei mehreren börsennotierten Unternehmen tätig, mit dem Schwerpunkt Managementberatung, Buchhaltung und Einhaltung von Vorschriften.

Fazit: Eine Aktie mit viel Potenzial!

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) bietet Investoren ein vielfältiges Portfolio, das aus einzigartigen Projekten besteht und sich ausschließlich auf die USA konzentriert. Bewertet wird die an der kanadischen Börse (CSE) unter dem Kürzel USCM gelistete Firma derzeit mit gerade einmal rund 23 Millionen CAD, bzw. rund 16 Mio. EUR! USCM hat sich sowohl finanziell als auch wirtschaftlich hervorragend positioniert, um die wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsinteressen der USA mitzugestalten.

Dazu passt, dass das US-Verteidigungsministerium seit Jahren vor einer Knappheit von kritischen Metallen warnt! Denn kritische Metalle liefern wichtige Bausteine für Unmengen von modernen Technologien, die nicht zuletzt auch den wirtschaftlichen Wohlstand prägen. Aus diesem Grund stellt der U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act unglaubliche 1,6 Mrd. USD für das Auffinden und Produzieren von kritischen Metallen im eigenen Land bereit, wofür die Hälfte für die Entwicklung von Seltenen Erden vorgesehen ist.

Wir glauben, dass US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) Millionen an staatlichen Fördermitteln erhalten kann, da die USA verzweifelt versuchen, ihre heimischen Ressourcen auszubauen und zu sichern. Ein absoluter Vorteil gegenüber Vergleichsunternehmen! Wie überzeugt das Management von der Firma ist, zeigt der von ihm gehaltene Aktienanteil in Höhe von mehr als 40 %, der ausstehenden Stammaktien. Wir sehen definitiv großes Zukunfts-Potenzial in US Critical Metals (WKN: A3DHEZ)!

