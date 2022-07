"Ich möchte nicht vom Leid und Elend profitieren"

Seit 25.11.2012 ist Florian Bub Mitglied bei wikifolio. Ebenso lang gibt es sein wikifolio Marktsentiment, mit welchem er eine bisherige Gesamtperformance von über 165 Prozent erzielt hat.

Quelle: wikifolio.com

„Ein ausgeklügeltes Konzept, gepaart mit striktem Money Management und jeder Menge Disziplin stellen die Grundsteine für Erfolg am Kapitalmarkt dar“, davon ist Florian Bub (FlorianBub) überzeugt. Dass der Trader weiß, wovon er spricht, zeigt der Erfolg seines wikifolios Marktsentiment: Über 165 Prozent Gesamtperformance, 960.000 Euro investiertes Kapital, zehn Jahre Track Rekord. Die Strategie ist seit Eröffnung des wikifolios gleichgeblieben: „Anhand verschiedener Sentiment-Indikatoren und der aktuellen Gesamtmarktlage soll versucht werden, Marktphasen zu identifizieren, in denen eine konzentrierte Investition in ausgewählte Einzeltitel Sinn ergeben kann.“ Im Interview spricht Bub über Märkte und Unternehmen, die ihn derzeit überzeugen.

+165,9 % seit 25.11.2012

-3,3 % 1 Jahr

0,72× Risiko-Faktor

EUR 950.810,49 investiertes Kapital

FlorianBub DE000LS9JZK2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar201420162018202020220100200300-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 10,7 Prozent

In meinen wikifolios setze ich auf…

Bub: Kapitalerhalt und selektiven Aufbau von Neupositionen.

Märkte und Unternehmen, die mich überzeugen, sind...

Hier gefällt mir momentan der Bereich der erneuerbaren Energien am besten. PNE Wind, Encavis und Energiekontor stehen auf der Liste. Die Energiekrise ist in Europa und vor allem in Deutschland in aller Munde. Ich glaube, dass wir in Zukunft weiterhin verstärkt auf diesen Bereich setzen werden. Die Unternehmen haben sehr gute Q1 Zahlen geliefert und zeigen deutliche relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.

Von den nächsten 6 Monaten erwarte ich mir an den Börsen…

neue Chancen in ausgewählten Branchen mit neuen unbekannteren Leadern.

Mein bester Trade bisher war…

PNE Wind in diesem Jahr.

Investments, von denen ich die Finger lasse, sind...

Rüstung etc., da ich sehr viel Mitgefühl mit den Menschen in Kriegsgebieten habe und nicht vom Leid und Elend von Kriegen profitieren möchte.

Meine Liebe zur Börse wurde entfacht durch...

die Bücher von Larry Williams und die Gespräche mit meinem Vater.

Meine Börsenweisheit Nummer 1 ist...

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen

Herr Bub, vielen Dank für das Gespräch!

Wollen Sie mehr von Florian Bub sehen?

Hier geht es zu seinem Traderprofil.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.