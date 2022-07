"Ich habe nie ein Investmentbuch gelesen"

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Durchschnittlich 12,3 Prozent Performance erzielt Trader Michael Kranich mit seinem wikifolio Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte seit 2017 jährlich. Im Interview spricht Kranich über seine Handelstrategie und seinen bisher besten und schlechtesten Trade.

Quelle: wikifolio.com

Michael Kranich (bumblebe) gelingt im aktuellen Marktumfeld etwas außergewöhnliches: Sein Top-wikifolio Relative Stärke Dow-Nasdaq-Werte notiert nahe dem Allzeithoch. Gelungen ist das Kranich dank der flexiblen Long/Short-Strategie seines wikifolios. „Es soll in der Regel in die Aktien des Dow Jones bzw. des Nasdaq 100 investiert werden, welche eine relative Stärke gegenüber ihrem Index aufweisen. Die Investition soll grundsätzlich direkt in die Aktien erfolgen. Bei einer aus meiner Sicht schlechten Marktlage kann ein ETF auf den fallenden Dow Jones eingesetzt werden“, erklärt Kranich die Handelsstrategie seines wikifolios. Im Interview gibt der Trader eine Markteinschätzung ab, wagt eine Prognose und erzählt von seinem bisher besten und schlechtesten Trade.

+73,9 % seit 13.09.2017

+23,7 % 1 Jahr

0,71× Risiko-Faktor

EUR 287.377,07 investiertes Kapital

bumblebe DE000LS9MUG5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20182019202020212022501000-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 12,3 Prozent

In meinen wikifolios setze ich auf…

Kranich: Aktien mit relativer Stärke und da meine entwickelte Börsenampel rot anzeigt, zusätzlich auf ein Short-Produkt zur Absicherung.

Märkte, die mich überzeugen, sind...

aktuell nicht vorhanden. Die generelle Lage ist wegen zu starker Inflation und Zinsanstiegen sehr schwierig. Gepaart mit dem Krieg in Russland, möglicher Gaslieferstopps und den immer wieder aufkeimenden Corona-Problemen in China, welche den Welthandel und die Liefererengpässe immer wieder beeinflussen.

Von den nächsten 6 Monaten erwarte ich mir an den Börsen…

weiterhin eine hohe Volatilität mit insgesamt sinkender Tendenz. Die sehr schnell gestiegenen Preise und Zinsen schränken die Kauflaune stark ein. Im Freundeskreis haben bereits zwei Paare ihre Hausbaupläne aufgeben müssen, da sie es sich schlicht nicht mehr leisten können.

Zudem ist meine selbst entwickelte Börsenampel weit davon entfernt auf grün umzuspringen, daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es weiter Rückwärts geht. Dies haben zumindest die Backtest gezeigt. Ich befürchte, dass es ähnlich wie 2000-2003 gehen könnte.

Mein bester Trade bisher war…

Nikola Truck. Als es bekannt wurde und sich der Kurs des SPAC-Unternehmens beruhigt hatte, habe ich bei ca. 14$ zugeschlagen. Damals war der Hype um Wasserstoff extrem groß, weshalb die Aktie binnen weniger Tage auf über 80$ schoss. Dort habe ich dann sogleich die Hälfte verkauft. Und dann immer wieder in Tranchen bis 40$ komplett verkauft. Kurz danach ist der LKW dem Hügel runter gerollt und der Kurs auch.

Daraufhin folgte übrigens mein schlechtester Trade: Mit einem Großteil des Gewinns aus Nikola habe ich ein Hebelprodukt auf die Wirecard-Aktie gekauft. Was sollte schon passieren, schließlich hatte der CEO ja selbst kurz vorher nochmal im großen Stil nachgekauft. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Hätte ich auf meine Strategie gehört, wäre der Gewinn noch da, denn diese hatte kein Kaufsignal angezeigt.

Investments, von denen ich die Finger lasse, sind...

BitCoin und Co. Das man damit bezahlen kann und sich der Kurs verändert verstehe ich noch. Aber das „Schürfen“ ist für mich nicht verständlich und dann halbiert sich noch die Anzahl alle paar Jahre einfach so. Da halte ich es gerne wie Warren Buffett.

Meine erste Aktie, die ich gekauft habe, war...

Deutsche Bank, kurz nach der Finanzkrise in 2009 gekauft. Allerdings nur rein aus dem Bauch heraus, da ich noch kein System kannte. Ich kaufte einfach was am stärksten gefallen war.

Meine Liebe zur Börse wurde entfacht durch...

Die Ausbildung bei der Sparkasse, bei der wir neben dem Ausbildungsheft auch drei ausgewählte Aktien verfolgen mussten.

Meine Börsenweisheit Nummer 1 ist...

Versuche nicht jedem letzten Prozent hinterher zu rennen, damit man sich nicht zu sehr verrückt macht.

Ein Investment-Buch, das ich jedem ans Herz legen kann, ist…

Ich habe nie ein Investmentbuch gelesen. Stattdessen habe ich die typischen Erfahrungen mit allen Höhen und Tiefen durchgemacht. Heute halte ich mich permanent durch You-Tube-Videos (Markus Koch, Der Aktionäre, wallstreet-online) auf dem Laufenden, schaue Nachrichten, lese Wirtschaftsartikel und überlege, ob man die Strategie oder die Ampel optimieren kann.

Herr Kranich, vielen Dank für das Gespräch!

