"Ich fühle mich mit China Mobile wohler als mit LVMH"

wikifolio Trader Simon Weishar spricht im Cashcocktail Podcast über seine Investmentstrategie und erklärt, warum er das "China-Risiko" anders bewertet als die breite Masse.

Quelle: wikifolio.com

Simon Weishar (Szew) hat mit seinem wikifolio Szew Grundinvestment in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Performance von durchschnittlich 25 Prozent pro Jahr erzielt. Im CashCocktail - Podcast gibt der erfahrene Trader Einblicke in seine Strategie – eine auf Fundamentaldaten basierende Chance-Risiko-Abwägung. Außerdem erklärt Weishar, warum er das „China-Risiko“ anders bewertet als viele andere Investoren und welche Aktien für ihn aktuell besonders interessant sind.

https://podcasts.apple.com/at/podcast/cashcocktail-podcast/id1622964829



