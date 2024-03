Iberdrola: Breakout-Setup beim spanischen Energieversorger!

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola SA":

Die fundamentalen Kennzahlen könnten der Iberdrola-Aktie Rückenwind verleihen!

Iberdrola (IBE) – ISIN ES0144580Y14

Mexikanische Vermögenswerte verkauft!Rückblick

Bei der Iberdrola-Aktie gab es kurz nach Jahresbeginn einen Dividendenabschlag, dem weitere Abverkäufe folgten. Zwischenzeitlich hat sich das Wertpapier des spanischen Energieversorgers erholt und notiert oberhalb der gleitenden Durchschnitte. Es hat in den vergangenen Tagen eine Seitwärtsrange formiert, die sich als Breakout-Setup eignet. Das Halbjahresplus liegt bei circa 1.5 Prozent.

Iberdrola-Aktie: Chart vom 20.03.2024, Kürzel: IBE, Kurs: 11.092EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte die Widerstandslinie brechen wäre der Weg frei bis ca. 11.70 EUR, wo sich das Tageshoch und die Kurslücke vom Dividendenabschlag in der Nähe befinden.

Mögliches bärisches Szenario

Die Aktie ist abhängig von den Energiemärkten, die wiederum von politischen Konstellationen geprägt sind. Kursabschläge unter die untere gelbe Linie sollten wir als Warnzeichen verstehen und uns nach anderen Setups umschauen.

Meinung

Iberdrola hat 2023 10.7 Prozent Gewinnzuwachs bei leicht gefallenen Umsätzen gegenüber dem Vorjahr erreicht. Dies entspricht in etwa den Erwartungen der Analysten. Aktionäre profitieren von höheren Dividenden. Der Ausblick für das laufende Jahr fiel positiv aus. Zum Erfolg trägt auch der Verkaufserlös mexikanischer Vermögenswerte an die dortige Regierung bei. Diese will die Energiewirtschaft verstärkt in staatlichen Händen sehen. Trotzdem bleibt Iberdrola mit zahlreichen Projekten ein bedeutender Player in Mexikos Energiemarkt.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 67.55 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 153.14 Mio. EUR

Meine Meinung zu Iberdrola ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17812750-zahlenwerk-veroeffentlicht-iberdrola-top-zahlen-ausblick-aktie-minus, https://www.finanztrends.de/aktie-woche-iberdrola-mit-schwungvoller-ma-aktivitaet/

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog „Journalistenprivileg“ nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

