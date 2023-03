Hamburg, 21. März 2023

IW-Gutachten sieht höhere Zinsen als Ausreißer – langfristiger Trend geht zu negativem Realzins

Demografische Entwicklung und andere strukturelle Faktoren entscheidend für langfristigen Realzins

Realzins in Deutschland könnte bis 2050 auf -5,5 % absinken

Rolle von Sachwerten wie Immobilien und Infrastruktur in Portfolios dürfte weiter zunehmen

Bedeutung des Leitzinses für den Immobilienmarkt oft überschätzt – Mietrendite stärker abhängig von langfristigen Erwartungen sowie der Bevölkerungs- und Einkommensentwicklung Investoren müssen sich langfristig auf deutlich negative reale Kapitalverzinsung einstellen. Dies gilt ungeachtet des 2022 gestiegenen Leitzinsniveaus sowie absehbarer kurz- und mittelfristig weiterer Zinserhöhungen für sämtliche OECD-Märkte. Grund dafür sind strukturelle Faktoren wie vor allem die demografische Entwicklung, die mit (relativ) sinkenden Investitionen und einem starken Anstieg der global verfügbaren Sparvermögen korreliert. Für Deutschland etwa wird ein kontinuierliches Absinken des Realzinses bis zu einem Tiefpunkt von -5,5 Prozent im Jahr 2050 erwartet. Vor diesem Hintergrund dürfte die Bedeutung von Sachwerten in den Portfolien von Anlegern weiter zunehmen. So die Ergebnisse eines von HANSAINVEST Real Assets beauftragten, aktuellen Gutachtens des IW.





„Investoren lassen sich bei ihren Anlageentscheidungen eher von langfristigen Zinserwartungen als von kurzfristigen Veränderungen beeinflussen. Die gerechtfertigte Erwartungshaltung für die nächsten Jahrzehnte geht tendenziell davon aus, dass die Zinsentwicklung 2022 und 2023 ein Ausreißer bleiben wird. Für Deutschland ist dies aufgrund der schnellen Alterung der Gesellschaft besonders relevant. Immobilien und speziell Wohnimmobilien gelten hier zurecht als ein guter Inflationsschutz“, so Prof. Dr. Michael Voigtländer, Leiter des Clusters Globale und regionale Märkte des IW.



„Wir bedanken uns bei Prof. Voigtländer und seinem Team für die gewohnt hohe Qualität in der Analyse und die treffenden Schlussfolgerungen. Für unsere institutionellen Anleger ist die langfristige Perspektive immer entscheidend, und hier zeigt sich ein klares Bild. Sachwerte wie Infrastruktur und Immobilien bleiben nicht nur unverzichtbar, ihre Rolle wird nur noch wichtiger werden. Natürlich gibt es aber auch hier keine Selbstläufer-Investments – erfolgreiche Kapitalanlagen in Sachwerte erfordern spezielle Expertise und langjährige Erfahrung“, sagt Nicholas Brinckmann, Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets.



Ein grundlegender Zusammenhang, der bei der Prognose der Realzinsentwicklung oftmals unterschätzt wird, ist die Demografie. Steigende Lebenserwartung und der relative Anteil der älteren Generationen, zumal außerhalb der erwerbstätigen Bevölkerung, hat enormen Einfluss. Hintergrund ist, dass die Sparquote stark mit der Altersstruktur korreliert: je mehr Ältere und Rentner, desto mehr Sparvermögen, das um gleichzeitig oft seltener werdende Investitionsmöglichkeiten konkurriert. Dieses zunehmende Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage im Bereich der Geldanlage führt zu strukturell niedrigeren, absehbar sogar deutlich negativen Verzinsungen. Gegenüber solcher Fundamentalfaktoren wie Demografie wird der Einfluss kurzfristiger Zinspolitik oftmals relativ überschätzt. Diese Prognose quantifizieren die Gutachtenautoren des IW mit verschiedenen Regressionsgleichungen.



