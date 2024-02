ITM Power: Überraschung!

ITM Power aus Großbritannien hat zuletzt eine mächtige Überraschung hingelegt. Die Briten haben am Mittwoch mit dem Plus von 24 % einen der besten Tage aller Zeiten fabriziert und damit für Aufsehen gesorgt. Selbst solche Krisenaktien wie Nel Asa haben sich im Gefolge massiv nach oben bewegt. Nel Asa konnte ungefähr 5 % gewinnen, und dies, ohne eine Nachricht am Markt zu haben. Die Aktie von ITM Power ist dagegen aus gutem Grund so deutlich gestiegen. Die Briten haben ihre Halbjahreszahlen vorgelegt. Ganz offensichtlich zeigten sich die Börsen von den Zahlen angetan und schoben die Aktie aus diesem Grund so weit nach oben. Dennoch bleibt Skepsis: Wie hoch kann es angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse für das Papier von ITM Power tatsächlich noch gehen?

Die Chancen auf einen echten weiteren Durchbruch gelten als vergleichsweise gering, meinen die Analysten, die sich eingehender sowohl mit dem Trend im Chart beschäftigt haben wie auch mit den wirtschaftlichen Verhältnissen. Denn aus wirtschaftlicher Sicht hat sich am Markt für den Wert noch nicht viel geändert. Die Aktie lebt nur davon, dass sich die Schätzungen von Analysten allgemein und am Markt nun eingestellt haben. ITM Power hat also nur nicht enttäuscht. In diesen Tagen will das bei den Werten der Wasserstoff-Branche allerdings auch schon etwas gelten, wissen Insider.I

ITM Power: Die Zahlen waren – ordentlich

ITM Power hat vorher deutlich werden lassen, dass das Unternehmen seine Prognosen erfüllen wird. Dies ist etwa zwei Wochen vor der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen bekannt geworden. Damals haben die Daten die Börsen nicht sonderlich interessiert. Nun sehen die Analysten, vor allem aber die Investoren genau hin.

ITM Power wird den Umsatz wie avisiert bei ca. 8,9 Mrd. Pfund erreicht haben, wurde bekannt. Immerhin. Die Verluste werden in etwa denen entsprechen, die der Markt erwartet hat. Das reichte für eine Kursexplosion!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...