ITM Power: Noch einmal -3 %

ITM Power hat die Gelegenheit verpasst, sich mit einer Erfolgsgeschichte aus dem alten Jahr von den Börsen zu verabschieden. Der Titel verlor in etwa -33 %. Das ist angesichts der vorhergehenden Gewinne nicht ganz so dramatisch – kurzfristig. Es passt aber in das Bild, das zumindest die Märkte von diesem Titel noch unverändert haben.

ITM Power: Dies ist keine gute Aussicht!

Der britische Titel hat nur noch eine Marktkapitalisierung von ungefähr 400 Millionen Euro. Damit wird der Titel in den kommenden Wochen des neuen Jahres wohl keine guten Voraussetzungen haben. Denn die Notierungen haben keine Impulse aus dem Unternehmen selbst heraus. Die Aktie wird derzeit wegen massiver Verluste von -60 Millionen Euro im laufenden Jahr leiden. Einzig Analysten sind zuversichtlich. Die erwarten derzeit noch immer einen Aufschlag von gut 83 %!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 30.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...