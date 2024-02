ITM Power: Gute Güte!

ITM Power hat nun wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Handel am Mittwoch warf die Briten um weitere -2,7 % nach hinten. Schon am Tag zuvor hatte der Titel einen Abschlag von -8,2 % hinnehmen müssen. Das ist durchaus erheblich, denn die Aktie hatte am Montag und am vorhergehenden Freitag jeweils sehr deutlich zugelegt. Am Montag war es nach den zuvor sehr guten Nachrichten um 9 % aufwärts gegangen. Am Dienstag konnte die Aktie 8 % aufsatteln. All das nützt nichts: Die Börsen scheinen keinen Dauerlauf nach oben anzustreben.

ITM Power: Wie lange halten die Nachrichten?

Die Nachrichten, die noch immer wirken, beziehen sich auf das Halbjahresergebnis. Das war überzeugend. Die Umsatzerwartungen hielt ITM Power ein, wie zuvor auch schon angekündigt. Die Verluste fielen sogar etwas geringer aus als gedacht. Die andere Seite der Medaille: Im laufenden Geschäftsjahr erwarten die Börsen noch immer ein Minus von -55 Millionen Euro bei 22,2 Millionen Euro Umsatz. Das Marktergebnis des Unternehmens liegt bei ca. 453 Millionen Euro. Das bedeutet, das KGV liegt weit im Minus. Dafür zahlt die Börse derzeit wenig. Analysten meinen aktuell aber, die Aktie wäre um 58 % unterbewertet.

