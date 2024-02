ITM Power: Großalarm ist abgeblasen!

Unglaubliche Bewegungen hat die Aktie von ITM Power am Dienstag vollzogen. Am ende stehen Kursgewinne von “nur” 0,8 % unter dem Strich. Der Kurs hielt bei gut 0,75 Euro an. Dabei waren die Notierungen am Ende massiv hin und her geschwankt. Zwischen 19.45 und 21.45 Uhr verlor die Aktie mehr als 2,3 Cent, was wiederum über 3 Prozentpunkte sind.

Der Titel ist damit in einer größeren Spekulationsblase gelandet. Wie weit kann es an guten Tagen nach oben gehen?

Die Range von ITM Power ist groß!

Gegenwärtig ist die Range am Markt extrem groß. So hat der Kurs allein am Dienstag zwischen 0,73 und 0,797 Euro notiert. Die Aktie war in der vergangenen Woche indes schon auf 0,67 Euro abgetaucht. Zwischen diesen Extremkursen liegt keine (!) neue Nachricht. Das belegt: Der Markt ist wild. Die Analysten sehen indes noch Chancen für Kursgewinne bis zu 54 % – im Schnitt!

