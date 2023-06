ION Energy - USA wollen bei Batterierohstoffen mit der Mongolei zusammenarbeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ion Energy":

Eigentlich war der Gedanke von ION Energy (WKN A2QCU0 / TSXV ION) ja, sich Lithiumprojekte in der Mongolei zu sichern, um so direkt vor den Toren Chinas, des größten Endverbrauchers des weltweit heiß begehrten Batteriemetalls, zu operieren. Nun aber zeichnet sich ab, dass auch die USA, die hart mit China um Batterierohstoffe konkurrieren und sich von der Volksrepublik unabhängig machen wollen, großes Interesse an den Bodenschätzen der Mongolei haben!

Denn offenbar hat erst gestern US-Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt Jose W. Fernandez eine Absichtserklärung mit der Regierung der Mongolei unterzeichnet, in der es darum geht, gemeinsam „sichere und widerstandsfähige Versorgungsketten für kritische Mineralien in der indo-pazifischen Region“ aufzubauen!

Die Absichtserklärung enthält bereits ein Rahmenwerk für die Mongolei und die Vereinigten Staaten, das die Zusammenarbeit in technischen Bereichen regelt, um die Bemühungen der Mongolei beim Aufbau von Kapazitäten zur Förderung von Investitionen in ihren Rohstoffsektor zu unterstützen, der für die globale Energiewende von entscheidender Bedeutung sei.

Die Vereinigten Staaten und die Mongolei hätten als strategische Partner ein beidseitiges Interesse daran, ihre Wirtschaften zu stärken und sie widerstandsfähiger zu machen, hieß es in der Verlautbarung des US-Außenministeriums. Kritische Minerale und Seltene Erden Elemente würden eine immer wichtigere Rolle für die Wirtschaft beider Länder spielen und diese Vorkommen zu entwickeln werde dabei behilflich sein, die Wirtschaft beider Länder zu stärken. Die USA seien bereit, Möglichkeiten zu untersuchen, zu helfen, diesen Sektor in der Mongolei zu entwickeln, indem Investitionen aus der Privatwirtschaft ermutigt werden.

Es sieht also so aus, als habe ION Energy den richtigen Riecher gehabt, sich mit seinen ersten Projekten in der Mongolei anzusiedeln (mittlerweile verfügt man auch über Hartgesteinprojekte in Kanada). Die Nähe zum Absatzmarkt China spricht unserer Ansicht nach genauso für das Unternehmen wie die heutige Meldung zum Interesse der USA. Zumal erst vor Kurzem auch Frankreich und die EU Interesse an den Rohstoffen aus der Mongolei gezeigt hatten (wir berichteten).

Dazu erklärt ION Energy-CEO Ali Haji: „Diese Ankündigung zeigt die unerschütterliche Unterstützung der USA für die Zusammenarbeit mit der Mongolei bei der Entdeckung und Gewinnung von Metallen, die für die Energiewende entscheidend sind.“

Wir sind gespannt, wie es weitergeht!

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Ion Energy halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Ion Energy nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.