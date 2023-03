INVEST 2023 – Eine Messe in Höchstform!

Was für ein Ansturm! Fachkundige Investoren über alle Altersklassen suchen nach Investitionsmöglichkeiten! Auch das Rohstoffinteresse ist immens hoch!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am vergangenen Wochenende, genauer gesagt am 17. und 18. März öffnete die Finanzmesse Invest in Stuttgart wieder ihre Türen. Ein fester Bestandteil dieser Messe ist mittlerweile die von der Swiss Resource Capital AG organisierte und schon fast legendäre Deutsche Rohstoffnacht, die im Anschluss an den ersten Messetag stattfand. Zum zehnten Mal jährte sich das Bühnendebüt der Rohstoffnacht, zu dessen Jubiläum sogar Preise verlost wurden.

https://www.youtube.com/watch?v=x2xlYShf-S4

Während die eigentliche Messe mit mehr als 12.500 Besuchern wieder an die Erfolge von 2019 anknüpfen konnte stellte die 10. Deutsche Rohstoffnacht mit mittlerweile mehr als 450 Besuchern einen neuen Besucher-Rekord auf, der gegenüber dem Vorjahr um mehr als 100 % höher ausfiel! Damit ist klar, und das stimmt auch komplett mit unserem Eindruck der zahlreichen Gespräche mit den Besuchern an unserem Swiss Resource Capital AG-Stand überein, dass das Thema Rohstoffe immer mehr in den Anlegerfokus rückt und das Investitionsinteresse deutlich ansteigt. Entsprechend motivieren für das Thema konnte zudem Prof. Dr. Thorsten Denin, mit seinem wieder einmal tollen Vortrag.

https://www.youtube.com/watch?v=K7pufcrbKh4&list=RDCMUCqrghYUyFFOOVd5fKyMyR-Q&index=3

Ablesen ließ sich das Interesse an Rohstoffen und Rohstoffaktien auch an dem reißenden Absatz unserer Rohstoffreports, die trotz einer deutlich höheren Druckauflage gegenüber dem Vorjahr sehr schnell vergriffen waren.

Wahrscheinlich sogar trug Marc Friedrich sein lebhafter Vortrag ebenfalls zur Sensibilisierung zum Thema Rohstoffe bei.

https://www.youtube.com/watch?v=yxeBwe6FW0Q

Wer sich dem Thema Rohstoffe jetzt noch weiter nähern möchte, oder keine Printausgabe unserer Rohstoffreports mehr ergattern konnte, kann sich unter folgendem Link die hochinteressanten Lektüren kostenfrei herunterladen: https://www.resource-capital.ch/de/reports/.

Nach einem wie bereits erwähnten sehr erfolgreichen Freitag folgte sogleich ein noch erfolgreicherer Samstag, der ebenfalls wieder vollgepackt war mit konstruktiven Dialogen rund um das Thema Rohstoffe und Rohstoffaktien. Vorrangig ging es dabei zumeist um die Rohstoffe Gold, Lithium Silber, Kupfer, aber auch Zinn.

Da wunderte es nicht, dass die an unserem Stand ausgestellten Unternehmensvertreter von Calibre Mining (WKN: A2N8JP), Century Lithium (WKN: A3D6HZ), First Tin (WKN: A3CWWW), und Osisko Mining (WKN: A2AMF5) von den Interessierten Besuchern regelrecht „belagert“ wurden.

Unsere TOP-Unternehmen trumpf(t)en mächtig auf!

Wachstum - next Level bei Calibre Mining!

Calibre Mining (WKN: A2N8JP) beispielsweise konnte erst vor kurzem mit einer phänomenalen Produktionssteigerung von rund 20 % glänzen. Sogar für 2023 plant das Unternehmen ein Produktionsplus in ähnlicher Höhe, was natürlich wie Musik in den Ohren der Investoren klang. Wie von Ryan King zu hören war, der Calibre Mining repräsentierte, können Investoren davon ausgehen, dass herausragende Fortschritte auf allen Projekten gemacht wurden. Auch hinsichtlich der großartigen und hochgradigen Neuentdeckungen ebenso wie die phänomenalen Mineralreserven-Steigerungen, allen voran in Nicaragua, sei das Unternehmen bestens aufgestellt, um auch das laufende Jahr zu einem weiteren Rekordjahr zu machen.

Das gilt nicht zuletzt auch für die Nachhaltigkeitsstrategie. Auch hier wurden nämlich 2022 erhebliche Fortschritte bei der konzernweiten Integration der Nachhaltigkeitsprogramme gemacht, um in Zukunft einen noch verantwortungsvolleren und nachhaltigeren Bergbau sicherstellen zu können, was ebenfalls großes Investorenanliegen ist.

Alles in allem schafft Calibre Mining (WKN: A2N8JP) immer mehr zusätzlichen messbaren Mehrwert für seine Aktionäre, der auch in diesem Jahr nicht nur monetär weiter gesteigert werden soll. Damit befindet sich Calibre also in bester Gesundheit, um die Herzen der Investoren auch zukünftig höher schlagen zu lassen!

https://www.youtube.com/watch?v=XLnEZAc0TNY

Mit rund 50 Mio. Cash in der Kasse und der schon jetzt gut laufenden Produktion kann das schuldenfreie Unternehmen bei seinem organischen Wachstum richtig Gas geben! Die derzeitige Marktkapitalisierung von nur rund 541 Mio. CAD ist für dieses Unternehmen unserer Meinung nach deutlich zu wenig.

Nicht minder interessant ist die Entwicklung bei Century Lithium!

Noch nicht stark profitieren vom laufenden Lithiumhype konnte unser Lithium-Favorit Century Lithium (WKN: A3D6HZ), was Investoren die Möglichkeit bietet noch günstig in diese günstige top-Firma zu investieren! Mit einer Bewertung von nur rund 164 Mio. CAD, die mit rund 30 Mio. CAD an Barmitteln hinterlegt ist, ist diese Firma das wahre Lithium-Schnäppchen!

Wie Spiros Cacos den Investoren erklärte, liegt bei Cypress Development eine sehr einfache Erzstruktur vor, die bereits durch wenige Bohrlöcher sehr schnell eine Ressource definieren kann! Da über die gesamte Lagerstätte schon jetzt eine große Kontinuität der Gehalte nachgewiesen werden konnte, sei davon auszugehen, dass nicht mehr viele ‚Infill‘-Bohrungen nötig seien, um weitere bedeutende Ressourcen und Reserven nachzuweisen. Das spart natürlich immens viel Geld! Immer weiter entwickelt Century Lithium (WKN: A3D6HZ) sein Verständnis über das erstklassige ‚Clayton Valley‘-Projekt und stieß bei diesen Arbeiten auf hervorragende 1.336 ppm Lithium über 70,1 m! Aufgrund der hervorragenden Aussichten hat man sich bereits im vergangenen Jahr alle notwendigen Wasserrechte gesichert!

https://www.youtube.com/watch?v=6Ec03YVy_B8

Hier ist alles möglich, auch eine Übernahme! Spiros Cacos, aber auch der CEO machen kein Geheimnis daraus, dass das Unternehmen über das technische ‚know-how‘ verfüge, um das Projekt allein in die Produktion zu bringen, schließen aber andererseits sinnvolle ‚Joint Ventures‘ auch nicht kategorisch aus.

Was die Projektfinanzierung angeht, kann sich Century Lithium (WKN: A3D6HZ) auf eine Mehrzahl von Bundeszuschüssen freuen! Denn die an Produzenten strategisch wichtiger Metalle ausgegebnen Zuschüsse, nach der neuesten Verordnung des ‚US Defense Production Act‘, könnten sich bei Century Lithium auf sogar bis zu 50 % der Investitionskosten belaufen.

Nach Jahrzehnten endlich mal wieder Bergbau in Deutschland, dank First Tin!

Ebenfalls als TOP-Unternehmen präsentierte sich First Tin (WKN: A3CWWW), das durch Dr. Thomas Bünger präsentiert wurde. Nachdem sehr schnell geklärt war, wofür überall Zinn gebraucht wird, und welche Mengen mittlerweile nachgefragt werden, war den meisten Investoren klar, dass man auch diesen Rohstoff und diese Firma im Blick haben muss.

Kein Hehl machte Dr. Bünger aus dem riesigen Potenzial, das seine Firma mit den Projekten ‚Tellerhäuser‘ im Erzgebirge und ‚Taronga‘ in Australien hat. In Australien, so Dr. Bünger hätten die Geologen jüngst ihre Interpretation bestätigt bekommen, und das sogar in besserer Qualität als angenommen. Da das Projekt aber noch mindestens in Richtung Südwesten offen sei, könne hier mit noch weiteren Erfolgsmeldungen gerechnet werden.

Nun sei man dran, nachzuweisen, dass die mineralisierten Bereiche, die von Newmont in den frühen 1980er Jahren als ‚North‘ und ‚South‘-Zone identifiziert wurden, tatsächlich zusammenhängen. Wenn dem so ist, wonach es derzeit aussieht, ist das Potenzial nochmals immens größer!

Nach Abschluss dieser brisanten Arbeiten werde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die schon gegen Ende 2023 vorgelegt werden könnte, allerdings mit deutlich besseren wirtschaftlichen Kennzahlen, als die bisherigen Studien anzeigen!

https://www.youtube.com/watch?v=puVtV8X8lHM

Ebenso wie das deutsche ‚Tellerhäuser‘-Projekt liegt auch ‚Taronga‘ die übrigens BEIDE wahrscheinlich schon 2025 in Produktion gehen werden, in einer hervorragend eingebetteten Infrastruktur.

Da auch auf dem ‚Tellerhäuser‘-Projekt tatkräftig gebohrt wird, bleibt es also definitiv sehr spannend bei First Tin (WKN: A3CWWW), weshalb man sich auch diese Aktie auf jeden Fall mal genauer anschauen sollte!

Vollgas vorwärts mit der Osisko-Gruppe!

Aktionäre aus der Osisko-Gruppe sind zurecht erfolgsverwöhnt! Denn was das Osisko-Team anpackt, wird buchstäblich zu Gold! So auch das ‚Windfall‘-Projekt von Osisko Mining (WKN: A2AMF5)!

Das Weltklasse-Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das sich im ‚Abitibi‘-Grünsteingürtel in Quebec befindet, ist nicht nur eine echte Goldgrube, sondern obendrein eine sehr hochgradige Goldgrube.

Dr. Rainer Ruckteschler, der Osisko Mining (WKN: A2AMF5) präsentierte, erklärte dass derzeit 15 Bohrgeräte das Projekt ‚bearbeiten‘ würden. Wir interpretieren daraus, dass diese riesigen Mengen an Bohrmetern, die schon zurückgelegt wurden und derzeit noch werden, zu einem permanenten Nachrichtenfluss führen werden, der durchaus größere Kurssprünge nach oben beinhalten kann!

https://www.youtube.com/watch?v=C8PplPMqpJo

Als einen der neuesten MEGA-Coups bezeichnen wir die Partnerschaft mit der Miyuukaa, da die Cree First Nation of Waswanipi, die sogar den Minenstandort mit Wasserkraft versorgen wird. Das ist nicht nur bemerkenswert, sondern vielmehr ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Cree First Nation das verantwortungsvoll und nachhaltig betriebene Projekt zu einer echten ‚win-win‘-Situation machen werden.

Osisko Mining hat mit seinem ‚Windfall‘-Projekt schon jetzt eine der weltweit hochgradigsten Goldlagerstätten im Portfolio, das aber permanent weiterwächst, da die Ressource bis in eine Tiefe von mindestens 1.200 m reicht.

Um keine unnötige Zeit zu verlieren hat Osisko (WKN: A2AMF5) sogar schon die Mühlenkomponenten vorbestellt und die vertikale Tiefe der Explorationsrampe bereits mehr als 13 km vorangetrieben.

Die positive Machbarkeitsstudie, die robuste Wirtschaftlichkeit und die raschen Projektfortschritte lassen gerade das neueste große ‚Abitibi‘-Bergbaulager entstehen, und das sogar mit einem erstklassigen ESG-Wert!

Fazit:

Wie Sie lesen können, schauen wir auf eine spannende und sehr erfolgreiche Invest-Messe 2023 zurück, die neben erstklassigen Informationen auch noch hervorragende Unternehmen geboten hat. Als wichtigste Erkenntnis konnten wir von diesem Event mitnehmen, dass das Thema Rohstoffe und Rohstoffversorgung zunehmend in den Köpfen der Investoren ankommt und deutlich an Investitionsattraktivität gewinnt.

Deshalb sind wir sehr optimistisch für diese bisher sträflich vernachlässigte ‚Anlageklasse‘ das derzeit ein hervorragendes Chance-/Risikoverhältnis bietet. Sogar der Investitionszeitpunkt erscheint derzeit historisch gut. Denn der Siegeszug der ‚old economy‘ (Rohstoffe) beginnt gerade erst!

‚Last but not least‘ möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, meinen vielen Lesern, bedanken, die uns für die geleistete Arbeit gelobt und uns in unserem Tun deutlich bestärkt haben. Vielen Dank!

Beste Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Intro Bild: Stock.Adobe.com; Grafiken, falls nicht anders angegeben, Unternehmenspräsentation des jeweiligen Unternehmens

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentliche Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche

Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/research.de/disclaimer-agb/