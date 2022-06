DIE INVESTITIONSNACHFRAGE MACHTE 20 PROZENT DER GESAMTEN PLATINNACHFRAGE IM JAHR 2021 AUS

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Es gibt unzählige Gründe, warum sich Anleger Platin zuwenden, von denen, die die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage verfolgen, bis zu denen, die eine Diversifizierung oder eine Inflationsabsicherung suchen. Zunehmend sehen die Anleger das Wachstum der Wasserstoffwirtschaft als einen großen Vorteil für Platininvestitionen, da Platin in zwei wichtigen Wasserstofftechnologien − Brennstoffzellen und Elektrolyseuren − verwendet wird. Auch wenn das Wachstum der Platinnachfrage für Wasserstoffanwendungen derzeit bescheiden ist, erkennen Anleger, die Platin als Anlageobjekt prüfen, schnell, dass das begrenzte Angebot und das Wachstumspotenzial der Nachfrage die derzeit wichtigsten Faktoren für Platininvestitionen sind.

Platin ist derzeit im Vergleich zu Gold unterbewertet und bietet Anlegern einen attraktiven Einstiegspunkt. Die Nachfrage nach physischen Platinprodukten, einschließlich Münzen und Barren, stieg während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie außergewöhnlich stark an, da sich die Anleger auf Sachwerte konzentrierten. Während die Nachfrage im Jahr 2021 gegenüber dem Spitzenwert von 2020 zurückging, dürfte die Nachfrage nach Platinbarren und -münzen in diesem Jahr um 29 % auf 429 koz steigen, was einem Anstieg um 61 % gegenüber dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019 (266 koz) entspricht.

Als seltenes Metall mit einzigartigen Eigenschaften, das sowohl als Industrie- als auch als Edelmetall gefragt ist, ist Platin als langfristige Wertanlage attraktiv. Es kann ebenso wie Aktien eines börsennotierten Unternehmens oder eines börsengehandelten Fonds, einschließlich solcher, die physisch besichert sind, wie Gold und Platin, Teil eines Altersvorsorgeplans sein. Der Besitz bestimmter Platinanlagen kann auch steuerliche Vorteile mit sich bringen, obwohl dies je nach Land und den für Einzelanleger oder Trusts geltenden Steuervorschriften unterschiedlich ist.