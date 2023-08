Frank Schäffler sprach mit dem Mindener Tageblatt über das sogenannte Heizungsgesetz, seine Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Klimakleber und Klimaschutz, die Situation der Mühlenkreiskliniken und seine Arbeit für das Prometheus-Institut. Die Fragen stellten Maximilian Hampel und Ilja Regier.



MT: Sie haben das Heizungsgesetz in der ursprünglichen Form als „Atombombe für unser Land“ bezeichnet und hätten dagegen gestimmt. Jetzt gaben Sie zu, dass Sie selbst eine Wärmepumpe für ihr Anwesen in Bünde bestellt haben. Wie passt das zusammen?