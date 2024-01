IMCD: Pullback mit Umkehrkerze

Weitere Suchergebnisse zu "IMCD Group":

Das Chemiehandelsunternehmen kauft zu!

IMCD (IMCD) – ISIN NL0010801007

Lange stabil über dem 20er-EMA!Rückblick

Die IMCD-Aktie konnte im Verlauf der vergangenen sechs Monate konnte rund 18 Prozent zulegen. Dabei hielt sich das Wertpapier lange über dem 20er-EMA. Erst mit dem jüngsten Pullback testete es die grüne Linie, schloss aber darüber. Die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wäre ein klares Kaufsignal.

IMCD-Aktie: Chart vom 04.01.2024, Kürzel: IMCD, Kurs: 151.60 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Das Unternehmen mit Sitz in Rotterdam wurde 1995 gegründet und ist seit 2014 an der Euronext in Amsterdam gelistet. Der niederländische Chemiehändler kann in 2023 sehr wahrscheinlich nicht ganz an die Zahlen des Vorjahres anknüpfen. Ursache sind Akquisitionen in Südafrika, Vereinigtes Königreich, Puerto Rico, Chile, Südkorea und Singapur/Vietnam. Diese belasten vorerst das Zahlenwerk, könnten aber mittelfristig zum Unternehmenserfolg beitragen.

Das Kaufsignal liegt beim Überschreiten der letzten Tageskerze, der Stop Loss knapp darunter und als Kursziel peilen wir das letzte Pivot-Hoch an. Die nächsten Quartalszahlen werden am 1. März gemeldet, so dass auch ein längerer Swingtrade denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu IMCD ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in IMCD.

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 05.01.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von