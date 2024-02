IMCD: HSBC-Analyst mit Kaufempfehlung!

Weitere Suchergebnisse zu "IMCD Group":

Weitere Akquisitionen in Indien und Australien!

IMCD (IMCD) – ISIN NL0010801007

Dario Dickmann: IMCD hat die vielversprechendsten mittel- bis langfristigen Aussichten!Rückblick

Die IMCD-Aktie legte im vergangenen Halbjahr über 14 Prozent zu. Die waagrecht verlaufende Seitwärtsbewegung der letzten fünf Wochen bietet sich als Breakout-Setup an.

IMCD-Aktie: Chart vom 22.02.2024, Kürzel: IMCD, Kurs: 142.62 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Bruch der Widerstandslinie wäre der Weg zum Pivot-Hoch vom 29. Dezember frei. Wünschenswert wäre das der Anstieg vom Gesamtmarkt begleitet wird. Das Exit-Signal sollten wir per Trailing-Stopp nachziehen.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der gelben Linie müssten wir vorsichtiger agieren. Das Pivot-Tief vom 13. Februar wäre die nächste Auffanglinie.

Meinung

Der Chemie-Distributeur mit Sitz in Rotterdam meldet seine Zahlen zum Gesamtjahr am 1. März. Erwartet wird ein Gewinnrückgang von 14 Prozent. Damit liegt das Ergebnis unter dem Rekordjahr 2022, aber deutlich über den Vorjahren. Das Unternehmen hat seine Marktposition mit Akquisitionen in Indien und Australien weiter gestärkt. Der HSBC-Analyst Dario Dickmann, der neulich die Branche unter die Lupe genommen hatte, stattete das Unternehmen – anders als die Mitbewerber Brenntag und Azelis – mit einer Kaufempfehlung aus, lobte die Akquisitionstrategie und bewertete die mittel- bis langfristigen Aussichten als besonders vielversprechend.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 190.73 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11.08 Mio. EUR

Meine Meinung zu IMCD ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in IMCD.

Quellennachweis: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwacher-gesamtmarkt-imcb-aktie-dennoch-leichter-einzige-hsbc-kaufempfehlung-unter-chemikalienhaendlern-brenntag-und-azelis-aktien-von-hsbc-studie-belastet-12886647

Veröffentlichungsdatum: 23.02.2024

