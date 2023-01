IMCD: das Chemiehandelsunternehmen aus Rotterdam kauft Firmen in Japan, China und Indien!

Weitere Suchergebnisse zu "IMCD Group":

Gewinnwachstum wieder bei rund 60 Prozent?!? IMCD meldet frische Zahlen am 24. Februar! Börsentäglich neue Setups mit europäischen Aktien im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: IMCD ISIN: NL0010801007

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des niederländischen Chemiehandelsunternehmens konnte in den vergangenen sechs Monaten ein Umsatzzuwachs von etwas über drei Prozent verbuchen. In den letzten beiden Tagen sehen wir den Ansatz einer Seitwärtsrange, die nicht allzu weit vom 20er-EMA entfernt ist.

Chart vom 10.01.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 141.75 EUR

Meine Expertenmeinung zu IMCD

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Rotterdam handelt mit Ausgangschemikalien für die Lebensmittel- und Hygieneartikelindustrie, Schmierstoffen und Beschichtungschemikalien. Es meldet am 24. Februar die Zahlen für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2022. Analysten erwarten einen Gewinnzuwachs von rund 60 Prozent, was knapp unter dem des Vorjahres läge. Für die Folgejahre ist Wachstum vor allem in Asien geplant. So sind bei einem Blick in die Fachpresse aktuelle Zukäufe in Japan, China und Indien zu finden.

Setup

Mögliches Setup: Im Idealfall wünschen wir eine weitere Fortsetzung der Seitwärtsbewegung vor dem Triggern, damit sich noch mehr Energie für den möglichen Breakout aufstauen kann. Den Trigger platzieren wir über den letzten beiden Tageskerzen, den Stopp Loss unter der Kurslücke des vergangenen Wochenendes und als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 13. Dezember an. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in IMCD.

Veröffentlichungsdatum: 11.01.2023

