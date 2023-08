IHC Mining mit umfangreichen Tests und Studien beauftragt

FYI Resources (TSX.V: SDL, FSE: SDL, WKN: A0RDPF) und Arafura Rare Earth bringen ihre Minhub-Anlage weiter voran, indem sie mit IHC Mining, einer Tochtergesellschaft von Royal IHC, eine umfangreiche Kooperation eingegangen sind. IHC Mining gilt als anerkannter Spezialist für die Verarbeitung von Schwermineralien und ist einer der wenigen Anbieter, die in der Lage sind, metallurgische und technische Dienstleistungen für die Mineralsand- und Seltene-Erden-Industrie anbieten zu können.

In einem kommerziellen Rahmen entwickelt FYI Resources in enger Zusammenarbeit mit Arafura Rare Earth eine Minhub-Anlage. Ihr Anliegen ist es, Seltene Erden und andere Sandkonzentrate wie Monazit und Xenotim so aufzubereiten, dass besonders wertvolle Mineralsandprodukte wie Zirkon und Ilmenit isoliert und anschließend getrennt weiterverarbeitet werden können.

Das Minhub-Konzept ist darauf ausgelegt, mit aufstrebenden Mineralsandproduzenten als weiteren Partnern zusammenzuarbeiten, um Xenotim- und Monazit-Konzentrate für ausgewählte Märkte bereitzustellen. Ein zweiter Schwerpunkt richtet sich speziell auf Arafura Rare Earth, denn es ist beabsichtigt, die von Arafura geförderten Seltenen Erden zu einer Reihe von Premiumprodukten zu veredeln.

Betrieben wird die Minhub-Anlage von Minhub Operations Pty Ltd (MOPL). Das von FYI Resources gegründete Unternehmen eröffnet Arafura Rare Earth die Chance, einen Anteil von bis zu 50 Prozent an MOPL zu erwerben, indem die Projektkosten zur Hälfte übernommen werden.

Betrieben wird das Minhub Seltene Erden/Zirkon-Projekt in Darwin, im australischen Bundesstaat Northern Territory. Für diesen Standort konnte nun mit IHC Mining ein weiterer hochkarätiger Partner gewonnen werden, denn das Unternehmen wird mit der Durchführung von detaillierte Projektstudien zu Rohstoffen und technischen Fragen betraut.

Konkret geplant sind eine Reihe von metallurgischen Testarbeiten und die Entwicklung von Prozessabläufen und ihr detailliertes Design. Für FYI Resources und Arafura Rare Earth ist IHC Mining dabei ein idealer Partner, denn das Unternehmen ist ein weltweit anerkannter Spezialist für die Verarbeitung von Mineralsanden.

Bis März 2024 soll eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen werden

Zunächst soll in verschiedenen Testarbeiten und Studien die Verarbeitung von drei Mineralsanden, welche von Dritten zur Verfügung gestellt werden, untersucht werden. Im Vordergrund stehen dabei Monazit und Xenotim, die beide bedeutende Seltene Erden enthalten.

Die anfänglichen Testarbeiten und technischen Studien werden in eine vollständige Machbarkeitsstudie münden, die im März 2024 abgeschlossen werden soll. Unter der Voraussetzung, dass die jetzt beginnenden Testreihen die gewünschten positiven Ergebnisse bringen werden, wird IHC Mining auch für das Front End Engineering und das endgültige Design der Anlagen verantwortlich und der bevorzugte Auftragnehmer für die Lieferung der Mineraltrennanlage im Minhub-Projekt sein.

Fazit: Roland Hill, der Geschäftsführer von FYI Resources, freute sich über die prominente Unterstützung für das Minhub-Projekt. Er gab seiner Erwartung Ausdruck, dass die neue Partnerschaft mit IHC Mining dem Projekt erhebliche Entwicklungsvorteile ermöglicht. Wir sehen es ähnlich, denn mit IHC Mining kann FYI auf einen technischen und betrieblichen Wissens- und Erfahrungsschatz zugreifen, den man selbst in kurzer Zeit niemals aufbauen kann. Dies dürfte das Projekt in den kommenden Monaten erheblich voranbringen.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von FYI Resources und EcoGraf für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.