IGP Advantag AG: Auftragslage und Marktinteresse weiter überzeugend

IGP Advantag hat im ersten Halbjahr auf Konzernebene eine stabile Gesamtleistung von 24,4 Mio. Euro erzielt und im Kerngeschäft baunahe Dienstleistungen sogar ein Wachstum von 10 Prozent ausweisen können. Demgegenüber blieb der Umsatz mit 13,6 Mio. Euro deutlich hinter dem Vorjahreswert zurück, weil sowohl Corona als auch die Marktlage für verzögerte Genehmigungs-, Liefer-, Abnahme- und Vertragsabschlussprozesse gesorgt haben, weswegen ein signifikanter Teil der erbrachten Leistungen nicht rechtzeitig fakturiert werden konnte. Trotzdem ist es IGP gelungen, die Ergebnissituation im Vorjahresvergleich deutlich zu verbessern, das EBITDA nahezu zu verdoppeln und mit den übrigen Gewinnkennzahlen ins Plus zu drehen.

Im Hinblick auf den weiteren Jahresverlauf rechnet IGP mit der Erreichung wichtiger Meilensteine bei mehreren Projekten und hat vor diesem Hintergrund die Prognose für das Gesamtjahr (Gesamtleistung zwischen 65 und 70 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 2,5 und 4,0 Mio. Euro) bestätigt.

Auch bezüglich der weiteren Entwicklung zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Das Management verweist zwar auf die aktuelle Unsicherheit im Markt (Investoren, Banken, Bauunternehmen) und auf die hohen Baupreise, welche die Entwicklung derzeit hemmen, berichtet aber gleichzeitig von einer Reihe von Aufträgen, die im Kerngeschäft auch in Zukunft für eine gute Auslastung sorgen sollten. Darüber hinaus zeichnet sich aus den ersten Marktreaktionen ein sehr hohes Interesse für das neue Dienstleistungsprodukt IGP Green Solutions ab, mit dem den Betreibern energieintensiver Gebäude aus dem Bildungs- und Gesundheitssektor ein umfassendes Full-Service-Konzept für eine – de facto kostenfreie – energetische Sanierung ihrer Immobilien angeboten wird. Sollten sich diese ersten Eindrücke bestätigen, könnte dieses Modell in den nächsten Jahren zu einem zentralen Wachstumstreiber für IGP werden.

Insgesamt entspricht die Entwicklung unseren Erwartungen und der grundsätzlich positiven Einschätzung der Positionierung und der Perspektiven von IGP. Dementsprechend haben wir in Reaktion auf die Halbjahreszahlen nur geringfügige Änderungen an unseren Schätzungen vorgenommen. Den fairen Wert der IGP-Aktie sehen wir weiterhin bei 3,00 Euro und damit weit oberhalb des aktuellen Börsenkurses. Wir bestätigen deswegen unser Urteil „Buy“.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: SMC-Research