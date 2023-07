IBM: Langfristig im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

In der abgelaufenen Handelswoche hat der US-Technologieriese IBM Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt und diese zum Teil übertroffen. Unterdessen deutet sich im Langfristchart der Aktie seit den coronabedingten Tiefständen ein größerer Trendwendeprozess an, der in dem Wertpapier für die nächsten Jahre den Grundstein für weiter steigende Kurse legen dürfte.

Nach einer mehrere Jahre anhaltenden Kursrallye markierte IBM bei 206,22 US-Dollar Anfang 2013 seinen vorläufigen Höhepunkt und ging anschließend in eine gesunde Konsolidierung über. Diese reichte bis auf 100,00 US-Dollar und damit eine wichtige Unterstützungszone aus 2007 abwärts, durch den Ausbruch der Corona-Pandemie kam es zu temporären Abschlägen auf 86,50 US-Dollar. Von diesem Niveau aus hat sich die Aktie jedoch relativ schnell wieder erholt und konnte zuletzt in den Widerstandsbereich von grob 141,50 US-Dollar zulegen. Zeitgleich deuten sich eine deutliche Verlangsamung des vorausgegangenen Abwärtstrends und darüber hinaus noch ein möglicher Trendwendeprozess an. Bei erfolgreicher Auflösung dieser Schiebezone könnte dadurch der Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt werden.

Starker Cashflow

Offenbar hat die Bilanz des ersten Halbjahres Investoren überzeugt, diese treiben die Aktie seit Wochen kontinuierlich auf der Oberseite an. Um allerdings den besagten Trendwendeprozess vollständig abzuschließen und dadurch eine mittelfristige Wende auszulösen, bedarf es Notierungen von deutlich über 146,00 US-Dollar, besser noch über den Verlaufshochs aus 2022 von 153,21 US-Dollar. Mittelfristig könnte dann Aufwärtspotenzial an 157,43 und darüber 167,85 US-Dollar freigesetzt werden. Hier würde sich zweifelsfrei ein Investment in einen Schein anbieten, der mit der Zeit nicht an Hebel verliert, wie beispielshalber das Faktor Zertifikat Long auf IBM WKN X. Der Bereich bis zur Aktivierungsmarke um 146,00 US-Dollar ist aber noch als neutral zu bewerten. In schwieriges Fahrwasser würde die Aktie dagegen aber erst unterhalb von 120,00 US-Dollar geraten, dies wäre dann mit Verlusten auf 114,56 und womöglich noch 106,68 US-Dollar verbunden.

IBM (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf IBM Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD3RXX

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

8,22 – 8,28 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

12,850 Euro

Basiswert:

IBM

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

139,54 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

16,56 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 100 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.