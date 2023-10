Hugo Boss - Zweite Gelegenheit

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Mit Hugo Boss konnte man nach Corona-Rückschlag gut verdienen, die Aktie schoss von 20 auf über 50 Euro. Im Frühjahr gelang schließlich der Ausbruch aus einer langen Seitwärtsphase und der Kurs kletterte in der Spitze bis auf 75 Euro. Seitdem hat der MDAX-Titel jedoch die gesamten Gewinne wieder abgegeben.

In dieser Woche belasten schwache Wachstumszahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH, vor allem in der größten Sparte Mode und Lederwaren enttäuschten die Franzosen. Hugo Boss wird seine Q3-Zahlen am 2. November veröffentlichen.

Wir finden die Aktie aber schon jetzt spannend. Der lehrbuchmäßige Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau um 57 bis 59 Euro sollte gekauft werden, für Späteinsteiger bietet die Aktie damit eine zweite Chance. Zudem ist der Kurs zuletzt ungewöhnlich stark gefallen und notiert mit einem Abschlag von zehn Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt. Eine ähnliche Ausgangslage zeigte der Wert im März und im November 2022. In beiden Fällen drehte der Kurs schnell wieder nach oben (grüne Pfeile). Stimmt auch das Gesamtmarktumfeld, sollte es zumindest zu einem Test des 200-Tage-Durchschnitts um 68 Euro kommen. Auf der Unterseite bieten das März-Tief um 55 Euro sowie die umsatzstärkste Kurszone um 52 Euro Unterstützung.

