Hornbach Holding: hier basteln die Bullen an einem Long Setup!

Robuste Verbrauchernachfrage bei Hornbach Holding (HBH)! Die Baumarktkette trotzt der Krise!

Symbol: HBH ISIN: DE0006083405

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des SDAX-Unternehmens aus Neustadt an der Weinstraße verlor im vergangenen Halbjahr fast 39 Prozent. Die langgestreckte Seitwärtsbewegung nach dem Jahrestief von Ende September könnte jetzt allerdings angesichts der leicht verbesserten Stimmung am Gesamtmarkt die Aufmerksamkeit der Bullen wecken.

Chart vom 26.10.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 69.35 EUR







Meine Expertenmeinung zu HBH

Meinung: Kerngeschäft sind 169 über Europa verteilte Bau- und Gartenmärkte, darüber hinaus gibt es eine Immobiliengesellschaft und einen Baustoffhandel für gewerbliche Kunden. Fundamental hat sich trotz aller Krisen bei der Hornbach Holding nicht viel geändert. Es besteht zwar ein gewisser Kostendruck, aber die Nachfrage der Verbraucher ist stabil, das Gewinnwachstum liegt im zweistelligen Bereich und die Prognose für das Gesamtjahr 2022 wurde bestätigt. Zudem konnten sich Aktionäre in den vergangenen Jahren über stetige Zuwächse bei den Dividenden erfreuen.

Setup

Mögliches Setup: Die Ober- und Unterkante der Seitwärtsrange bieten gute Ansatzpunkte für Trigger und Stopp Loss. Das Kursziel haben wir an der Unterseite der Kurslücke vom Juni markiert. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at. Die nächsten Quartalszaheln kommen am 22. Dezember auf den Tisch, so dass auch ein längerer Swingtrade ohne Weiteres denkbar wäre.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HBH.

Aussicht: BULLISCH

Veröffentlichungsdatum: 26.10.2022

