Hopfen und Malz, Gott erhalt's!

Immer am 40. Tag nach Ostern – an Christi Himmelfahrt – treffen sich in etlichen Regionen Deutschlands zig Männer, um zusammen den Vatertag zu zelebrieren. Neben lauter Musik und Verkleidungen geht’s nicht zuletzt um Alkohol – allen voran Bier. Die Frage aller Fragen: Nur trinken oder auch investieren?

Bier zählt – wenig überraschend – zu den beliebtesten alkoholischen Getränken der Deutschen. Nicht nur am Männertag. 2022 trank jeder Deutsche im Schnitt 92 Liter des Hopfen-Malz-Hefe-Wasser-Gemisch.

Pandemie dämpft Bierkonsum …

Der Bierkonsum ist in den vergangenen Jahren in Deutschland allerdings fast durchwegs gesunken – besonders in den Jahren 2020 und 2021 machte die Corona-Krise durch die Lockdowns den Biertrinkern einen Strich durch die Rechnung. Geschlossene Bars und Restaurants, abgesagte Konzerte und Festivals usw. haben den Bierkonsum deutlich einbrechen lassen. 2022 stieg er zwar wieder leicht an, ob eine Erholung auf Vor-Krisen-Niveaus möglich ist, ist aber fraglich. Denn der Trend bleibt abwärtsgerichtet.

… genau wie zunehmendes Gesundheitsbewusstsein

Unterschiedliche Faktoren dämpfen laut dem Deutschen Brauerbund die Lust auf Bier: Die Verbraucher achten vermehrt auf ihre Gesundheit und trinken deshalb weniger. Auch der demographische Wandel spielt offenbar eine Rolle: Ältere Menschen trinken demnach weniger Bier.

Übrigens: Das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Bier ist laut statista-Daten Tschechien. Im Jahr 2021 soll jeder Tscheche im Schnitt gut 180 Liter Bier getrunken haben! Selbst die Österreicher können hier bei Weitem nicht mithalten.