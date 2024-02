Homerun Resources: Fokus auf vertikale Integration innerhalb der Energiewende

Das auf Quarzsand für die Solarindustrie fokussierte Rohstoffunternehmen Homerun Resources (WKN A3CYRW / TSXV HMR) hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich, in dem es die Umsetzung seiner dreistufige Geschäftsstrategie vorangetrieben hat.



Wir haben uns mit CEO Brian Leeners unterhalten, um mehr darüber zu erfahren, was für 2024 geplant ist, insbesondere im Hinblick auf die Initiativen von Homerun in den verschiedenen Bereichen der Energiewende.



Das vollständige Video gibt es hier:





https://goldinvest.de/homerun-resources-we-are-aiming-to-secure-a-competitive-advantage-in-the-hpq-verticals/



Mehr Goldinvest.de:



Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn





Disclaimer: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen anderen von der GOLDINVEST Consulting GmbH genutzten Informationsplattformen dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar. Sie sind weder ausdrücklich noch stillschweigend als Garantie für irgendwelche Kursentwicklungen zu verstehen. Sie ersetzen auch in keiner Weise eine individuelle fachliche Anlageberatung, sondern stellen vielmehr Werbetexte dar. Leserinnen und Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen ausdrücklich jede Haftung für Vermögensschäden sowie die Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der Inhalte der hier angebotenen Artikel aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.



Gemäß §34 WpHG weisen wir darauf hin, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an Homerun Resources halten oder halten können und somit ein Interessenkonflikt besteht oder bestehen kann. Darüber hinaus können wir nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Unternehmen die von uns besprochenen Aktien im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einem symmetrischen Informationsfluss kommen. Darüber hinaus besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Homerun Resources und GOLDINVEST Consulting GmbH, so dass ein Interessenkonflikt besteht.