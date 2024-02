Home Depot: Das fühlt sich nach Frühling an

Wertpapiere der US-Baumarktkette Home Depot haben einen soliden Jahresstart erwischt und können ihre Gewinne nach Wegfall einer mehrjährigen Hürde kontinuierlich ausbauen. Noch ist die Aktie nicht an ihrer endgültigen Parkposition angekommen und erlaubt es deshalb, auf weitere Kurszuwächse zu setzen.

Die US-Märkte markieren nahezu täglich frische Rekorde, auch die abgelaufene Handelswoche war fest in bullischer Hand und trieb zahlreiche Aktien weiter gen Norden voran. Hierzu zählt auch das Wertpapier von Home Depot, welches sich erst kürzlich über die mehrjährige Hürde von 345,69 US-Dollar hinwegsetzen konnte und damit ein regelrechtes Kaufsignal generiert hat. Auf dem Weg zu den Rekordhochs aus Anfang Dezember 2021 ist noch reichlich Platz für ein Long-Investment vorhanden.

Starke Konsolidierung

Nach Ausbruch über die Hürde von 345,69 US-Dollar ist ein Folgekaufsignal bei Home Depot entstanden, ein erstes wichtiges Ziel gelegen um 373,88 US-Dollar konnte das Wertpapier bravourös in der abgelaufenen Handelswoche abarbeiten. Bei gleichbleibendem Kaufinteresse ist aus dem Stand heraus ein Folgeanstieg sogar an die Hochs aus 2021 bei 24,61 US-Dollar möglich und erlaubt es hierdurch auf frische Long-Positionen ausgestattet mit einem gewissen Hebel zu setzen. Besonders die Kursentwicklung der letzten Wochen zeigt sich in einem äußerst bullischen Gewand, was an dieser Stelle sogar als Konsolidierung gewertet werden kann, die im Umkehrschluss aber aufwärtsgerichtet ist. Sollte jedoch der Unterstützungsbereich um 338,17 US-Dollar unerwartet zu Bruch gehen, würde dies ein recht negatives Bild auf die Home Depot-Aktie werfen, Abschläge auf 316,11 US-Dollar und somit den EMA 200 wären nahezu vorprogrammiert.

Home Depot Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

374,25 // 375,15 // 380,90 // 387,40 // 394,31 // 400,22 US-Dollar

Unterstützungen:

356,46 // 353,88 // 350,02 // 345,69 // 343,02 // 338,17 US-Dollar



Fazit:

Auf einen Folgeanstieg an 420,61 US-Dollar kann sogar vom gegenwärtigen Niveau aus gesetzt werden, trotz zwischenzeitlicher Abwärtsrisiken in der laufenden Aufwärtsbewegung. Insgesamt wird aber an dem Long-Szenario festgehalten, wodurch durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DJ724K noch eine überproportionale Renditechance von 125 besteht. Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 7,61 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 351,00 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich im Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,19 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch noch einige Wochen bis Monate zwingend einplanen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DJ724K

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,12 - 3,36 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

338,6588 US-Dollar

Basiswert:

Home Depot Inc.

KO-Schwelle:

338,6588 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

371,96 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

7,61 Euro

Hebel:

10,2

Kurschance:

+ 125 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.