Home Depot - Verkaufssignal in letzter Sekunde abgewendet

Unter wirtschaftlichen Aspekten steckt die US-Baumarktkette Home Depot in einer Rezession, das Unternehmen kämpft mit deutlichen Umsatz- sowie Gewinneinbußen. Die in der abgelaufenen Handelswoche veröffentlichten Eckdaten zum letzten Quartal werden aber wohlwollend von Investoren aufgenommen, die Aktie kann weiter zulegen.

Home Depot hat im dritten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, insgesamt aber die bereits gesenkten Erwartungen der Analysten jedoch übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Umsätze um 3,1 Prozent, während die Analysten mit einem Rückgang von 3,3 Prozent gerechnet hatten. Insgesamt übertraf der Umsatz mit 37,7 Mrd. die Schätzungen von 37,6 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn schmolz zeitgleich um 12,2 Prozent auf 3,81 Mrd. US-Dollar. Insgesamt blieb ein Gewinn je Anteilsschein von 3,81 US-Dollar bei Home Depot hängen.

Ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie seit Sommer letzten Jahres zeigt das Wertpapier in einem leicht ansteigenden Trend bis hin zu einer Seitwärtsbewegung. Erst Ende Oktober wurde eine bärische Auflösung des laufenden Aufwärtstrends in letzter Sekunde abgewendet und eine inverse SKS-Formation etabliert. In der abgelaufenen Handelswoche wurde diese schließlich regelkonform zur Oberseite aufgelöst, womit jetzt ein untergeordnetes Kaufsignal in der Home Depot-Aktie vorliegt.

Übergeordnet im Seitwärtstrend

Die Schwankungsbreite der Home Depot-Aktie beträgt zuletzt rund 65 Dollar. Die Auflösung der inversen SKS-Formation hat dabei zu einem Einlauf in das erste Ziel gelegen um den EMA 200 bei 305,39 US-Dollar beigetragen. Diese Woche zeigt sich weiterhin robust, sodass anschließende Kursgewinne nun bis in den Bereich von 320,00 US-Dollar und darüber sogar 338,17 US-Dollar ausgerufen werden können. Genau ins Gegenteil würde die Aktie ausschlagen, wenn doch noch einmal die Oktobertiefs bei 274,26 US-Dollar unterschritten werden, in diesem Szenario müssten sich Investoren rasch auf Verluste auf 264,51 US-Dollar und womöglich noch die Märztiefs aus 2021 bei 246,59 US-Dollar einstellen. Konkrete Anhaltspunkte für diesen Fall liegen derzeit allerdings nicht vor.

Widerstände: 310,64; 315,46; 317,50; 321,65; 326,61; 333,45 US-Dollar

Unterstützungen: 305,40; 302,34; 300,88; 298,01; 291,59; 286,79 US-Dollar

Turbo-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand zum Knock-Out in %

Omega

Letzter Bewertungstag

Home Depot

HD0BP5

4,78

280,00

9,91

4,57

18.12.2024

Home Depot

HC7N5V

2,25

350,00

-12,61

5,82

18.06.2025



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in US-Dollar

Abstand zum Knock-Out in %

Omega

Letzter Bewertungstag

Home Depot

HC7N5Y

2,43

300,00

-3,54

-3,76

18.06.2025

Home Depot

HC3L40

1,94

300,00

-3,54

-4,90

18.12.2024



