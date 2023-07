Home Depot: EMA 200 erneut Sprungbrett

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Das Chartbild des US-Einzelhändlers Home Depot bessert sich seit Wochen, nachdem noch im Frühjahr der EMA 200 als zuverlässige Unterstützung herhalten musste und sich nun als potenzielles Sprungbrett für ein mittelfristiges Kaufsignal entpuppt. Nachhaltige Impulse für einen Trendwechsel sind noch nicht zustande gekommen, schon bald könnte dies allerdings der Fall sein!

Die Übertreibung der Börsen wenige Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie bescherte der Home Depot-Aktie Kursgewinne bis Ende 2021 auf 420,61 US-Dollar. Anschließend schritt die US-Notenbank ein und sorgte für eine Vollbremsung praktisch aller Asset-Klassen. Hierbei musste Home Depot Verluste auf 264,51 US-Dollar bis Sommer letzten Jahres hinnehmen und traf sogleich auf den EMA 200. Dieser sorgte für einen ersten Aufwärtsimpuls an 345,69 US-Dollar, die letzten Wochen über waren wieder von Gewinnmitnahmen gezeichnet. Allerdings wurde zeitgleich auch ein tieferes Tief um 277,09 US-Dollar ausgebildet, zusammen mit den Frühjahrestiefs deutet sich hierdurch nun ein Doppelboden mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an. Für mittelfristige Signale muss allerdings der laufende Abwärtstrend überwunden werden.

2021‘er Widerstand im Fokus

Ein ausgewähltes Long-Engagement kommt bei Home Depot erst oberhalb von 318,60 US-Dollar infrage, in diesem Szenario könnten dann rasch Zugewinne an 385,16 und darüber an den Horizontalwiderstand aus 2021 bei 345,69 US-Dollar erfolgen. Entsprechend gut würde sich ein derartiger Fall für den Aufbau von Long-Positionen anbieten, dies kann beispielshalber über das Faktor Zertifikat Long WKN MB6PBH geschehen. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend ohne Unterschreitung der Unterstützung von 303,20 US-Dollar ist dagegen kurzzeitig als neutral zu bewerten. Erst unterhalb des EMA 50 dürften sich größere Verluste auf 292,95 US-Dollar und im schlechtesten Fall die aktuellen Jahrestiefs von 277,09 US-Dollar anschließen.

Home Depot Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Home Depot Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB6PBH

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

13,51 – 13,96 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

10,990 Euro

Basiswert:

Home Depot Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

124,62 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

20,94 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 50 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.