Holcim: Klima, Konjunktur & Kostenexplosion – Krisenchaos beim Zementhersteller!

Klage indonesischer Fischer gegen Holcim (HOLN) wegen des steigenden Meeresspiegels. Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: HOLN ISIN: CH0012005267

Rückblick: Die Aktie des weltgrößten Zementherstellers verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 16 Prozent ihres Kurswerts. Nach einer Bärenflagge notiert sie am 20-Tagedurchschnitt.

Chart vom 21.07.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 41.85 CHF





Meine Expertenmeinung zu HOLN:

Meinung: Das Unternehmen aus Zug konnte im Jahr 2021 zwar deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen melden, aber die aktuellen Krisen schlagen in ihrer Gesamtheit durch. So klemmt es in der Bauwirtschaft: Fachkräfte fehlen, die Lieferketten sind aus dem Takt und die Inflationsängste sorgen für Zurückhaltung bei Investitionen. Die Engpässe beim Gas treiben die Kosten nach oben und jetzt hat Holcim noch eine Klage indonesischer Fischer von der vom steigenden Meeresspiegel bedrohten Insel Pari Island wegen des Klimawandels am Hals, da die Zementproduktion als einer der Hauptemittenten des Treibhausgases Kohlendioxid gilt.

Setup:

Mögliches Setup: Falls die Börse wieder bärisch gelaunt sein sollte, wäre ein Short auf die Holcim-Aktie geeignet, um von fallenden Kursen zu profitieren. Trigger und Stopp Loss orientieren sich an den letzten drei Tageskerzen. Das Kursziel ermitteln wir nach der Measured-Move-Methode. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BÄRISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HOLN.

Veröffentlichungsdatum: 21.07.2022

