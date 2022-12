Hohe Silbernachfrage

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Im Jahr 2021 erreichte die Nachfrage nach Silber den höchsten Stand seit 2015

Im Pandemiejahr 2020 ist die weltweite Silbernachfrage zurückgegangen. Aber im Jahr 2021 stieg sie laut dem World Silver Survey um rund 19 Prozent auf 1,05 Milliarden Unzen an. Dies war sogar mehr als vor der Pandemie. Dabei bleiben von dem Silber, weil es zu rund 60 Prozent in der Industrie verwendet wird, nur etwa 40 Prozent für Investitionen. Beim Gold dagegen ist das Meiste noch vorhanden, denn es wird als Schmuck verarbeitet, zu Goldbarren gegossen oder für Investitionszwecke gelagert. 2021 war die Silbernachfrage größer als das Angebot von 997,2 Millionen Unzen. Rechnet man das Recycling heraus, ist das Angebotsdefizit noch größer (rund 225 Millionen Defizit statt knapp 52 Millionen Unzen). Die wachsende Nachfrage kam für Silber aus der Industrie, aber auch Barren und Münzen waren sehr gefragt.





Für das laufende Jahr wird ein Anstieg der Silberproduktion um rund 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Das Plus kommt dabei vor allem aus Minen in Mexiko und Chile. Auch das Recycling soll für mehr Silber sorgen. Auf der Nachfrageseite dagegen sind es besonders die Solarbranche und der Automobilsektor sowie die Anleger, die für einen steigenden Silberbedarf sorgen. Ein neuer weiterer Treiber wird die 5G-Technologie sein. Hier prognostiziert das Silver Institute eine Verdopplung bis zum Jahr 2025. Bis 2030 soll die Nachfrage aus diesem Sektor sogar eine Steigerung von 206 Prozent gegenüber der heutigen Nachfrage erleben. Dazu gehören auch Verkabelungen, Halbleiterchips sowie Geräte und Systeme aus dem mikroelektromechanischen Bereich. Silber ist das Geschäft von Discovery Silver und von Vizsla Silver. Discovery Silver punktet mit seiner immens großen Codero-Silberliegenschaft in Mexiko. Die Bohrungen laufen auf Hochtouren und bringen erfreuliche Ergebnisse. Vizsla Silver besitzt in Mexiko das Silber-Gold-Projekt Panuco. Die Produktion ist nicht mehr weit. Dazu kommt noch das Blueberry Projekt in British Columbia.





Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/) und Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/).





