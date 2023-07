Hoffnungen für Industriemetalle wie Kupfer

Für die Entwicklung der Industriemetalle ist immer wichtig, wie sich die Konjunktur in China entwickelt

Grundsätzlich reagieren Industriemetale empfindsam auf konjunkturelle Entwicklungen. Zwar gehören die strengen Lockdowns in China der Vergangenheit an, aber noch ist das Konjunkturwachstum dort nicht besonders ausgeprägt. Darunter leidet auch der Kupferpreis. Jedoch gibt es Hoffnung. Chinesische Stimulierungsmaßnahmen zeigen bereits erste Wirkungen, dies vor allem im Immobilien- und Baubereich. Branchenkenner gehen von einem steigenden Neubaugeschäft aus und damit von einer steigenden Nachfrage nach Industriemetallen wie Kupfer. Denn der Verkauf von Häusern zieht bereits an, der Neubau sollte folgen und so zu einem Comeback des chinesischen Immobilienmarktes führen. Gezielte Hilfen kommen auch dem Kupfersektor zugute.

Der Verkauf von Elektroautos wird gefördert ebenso wie das Infrastrukturnetz für diese. Und die Elektromobilität sowie der Drang zu grüner Energie verschlingen große Mengen Kupfer. Auf der Angebotsseite ist festzustellen, dass die Kupferproduktion im wichtigsten Produktionsland Chile immer noch leidet. Eine Ursache ist Wassermangel. Schließlich befinden sich die Bergbaubetriebe in Chile meist im Norden, wo es Dürren und wenig Wasser gibt. Dazu kommen sinkende Erzgehalte und es muss immer tiefer nach dem rötlichen Metall gesucht werden, was sich auf die Kosten niederschlägt. Die Nachfrage, verursacht durch die Energiewende wird vermutlich dazu führen, dass das Angebot nicht mit der Nachfrage wird mithalten können. Kupfer und auch Gold besitzen in ihren Projekten Aurania Resources und GoldMining. In Südamerika konzentriert sich Aurania Resources auf Edelmetalle und Kupfer. In Ecuador liegt das spannende Gold-Kupfer-Projekt The Lost Cities von Aurania Resources. GoldMining ist finanzstark und hat neben Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in Nord- und Südamerika ein großes Aktienpaket von Gold Royalty im Portfolio. Gold Royalty ist ein Lizenzgebührenunternehmen und eine hundertprozentige Tochter von GoldMining.

