Hochwassergold

Extreme Wetter- und Naturphänomene in den letzten Monaten haben in Kalifornien zu einem kleinen Goldrausch geführt

Jahrelang herrschten viele Waldbrände. Stürme, ergiebige Regenfälle und rekordhoher Schnee lassen in Zentralkalifornien nun Goldsucher jubeln. Der Schnee schmilzt und im Schutt findet sich plötzlich relativ viel Gold. Vor rund 175 Jahren gab es in Kalifornien den großen Goldrausch. Damals und auch heute wird vor allem in den Flüssen gesucht. Und es sind nicht nur die jetzt größeren Funde als sonst üblich, es ist sicher auch der Preis einer Unze Gold heute, der die Goldsucher anzieht. Damals im Jahr 1848 wurden die ersten Klümpchen Gold in der Sierra Nevada gefunden. Am 24. Januar 1848 fand James W. Marshall ein Goldnugget und der erste große Goldrauch Amerikas begann. Eigentlich hatte Marshall zusammen mit anderen Männern an einem Fluss eine Sägemühle gebaut, als das Gold zum Vorschein kam.

Gold hat schon immer fasziniert. Gold ist ein solides erprobtes Wertaufbewahrungsmittel. Es dient als Absicherung in Krisen und es bietet Inflation und Währungsabwertungen Paroli. Gold existiert unabhängig von Bankensystemen. Kommt es zu einer Bankenkrise, dann ist mit Gold ein gewisser Schutz vor dem Verlust des Vermögens gegeben. Anleger sollten ihre Vermögenswerte auf verschiedene Anlageklassen verteilen, also auf Diversifizierung achten. Denn dies mindert Risiken. Investiert ein Anleger in Gold oder auch Silber, so investiert er in weltweit akzeptierte Güter. Auch eine gute Idee ist es in Goldminenaktien zu investieren. Denn mit einem Hebel kann so vom Goldpreis profitiert werden. Natürlich sind dabei die unternehmensspezifischen Eigenschaften des Goldunternehmens mitbestimmend, wie sich die Aktie entwickelt. Zu gut aufgestellten Goldgesellschaften gehören Fury Gold Mines oder Gold Terra Resource. In Quebec und in Nunavut besitzt Fury Gold Mines aussichtsreiche Liegenschaften, die bereits sehr gute Bohrergebnisse brachten. Das Unternehmen legt den Fokus auf die Erweiterung der mehrere Millionen Unzen Gold umfassenden Ressourcen. Gold Terra Resource verfügt in den Nordwest Territorien über das aussichtsreiche Yellowknife City Goldprojekt (rund 800 Quadratkilometer).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/) und Fury Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/).

