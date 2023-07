Hochtief: Starkes erstes Halbjahr lässt die Aktie ausbrechen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Breakout-Pullback Trading-Strategie

Symbol: HOT

Rückblick: Hochtief zählt zu den führenden internationalen Baukonzernen. Das Unternehmen realisiert weltweit Infrastrukturprojekte und ist dabei in den Bereichen Verkehrs-, Energie-, soziale und urbane Infrastruktur sowie im Minengeschäft tätig. Die Aktie legte seit dem Jahreswechsel bereits um mehr als 50 % zu und konnte heute auf ein neues 52-Wochenhoch ausbrechen.

Meinung: Hochtief erzielte im ersten Halbjahr in mehreren Hightech-Infrastrukturbereichen hohes Wachstum und gewinnt Projekte in den Bereichen Energiewende, neue Mobilitätskonzepte und Digitalisierung. Bereits 50 Prozent der Neuaufträge kommen aus diesen wachstumsstarken Märkten. Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn von 510 bis 550 Mio. Euro. Nach der heutigen starken Bewegung sollte ein Rücksetzer in der Aktie des Baukonzerns abgewartet werden.

Chart vom 26.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 86.15 EUR

Setup: Nach einem Pullback könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Einstieg unterhalb der Breakout-Kerze vornehmen.

Meine Meinung zu Hochtief ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in HOT

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

