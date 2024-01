Hochtief: Starkes Jahr 2023 ebnet Erwartungen?

AKTIE IM FOKUS: Hochtief

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006 / Kürzel: HOT

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier sich nach einer längeren Seitwärtsphase Anfang des Jahres an und über die 100 EUR Marke schieben können. Damit hat die Aktie ihre bullischen Ambitionen unterstrichen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 106,90 EUR

Marktkapitalisierung 8,00 Mrd. EUR

Umsatz 2022 26,22 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 7,12 %

KGV 2023* 5,18 %

4 Wochen Performance + 8,01 %

Bewertung stark unterbewertet

Div. Rendite 2023* 11,79 %

* Prognose

Der Konzern hat eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 bestätigt. Der operative Konzerngewinn legte in den ersten neun Monaten um 6 Prozent auf 381 Mio. EUR gegenüber dem Vergleichszeitraum zu. Die Umsätze stiegen im Zeitraum von Januar 2023 bis September 2023 um 6 Prozent auf 20,1 Mrd. EUR. Das EBITA verbesserte sich um 5% auf 908 Mio. EUR zu. Umsatztreiber waren die Bereiche Hightech, Energiewende und nachhaltige Infrastruktur. Der Fokus auf diese Geschäftsbereiche hat auch zu einem starken Anstieg des Auftragsbestandes geführt. Dieser stieg um 40% auf 27,8 Mrd. EUR.

Hochtief hat schon vor Jahren begonnen, das Risikoprofil auf Basis von Kooperationen, Allianzen oder Construction Management / Serviceaufträge zu optimieren. Diese Strategie trägt dazu bei, dass das Risikoprofil des Konzerns sich verbessert hat.

Dennoch darf aber nicht vergessen werden, dass der Konzern vor erheblichen makroökonomischen Herausforderungen steht. Diesen Herausforderungen will das Management aktiv begegnen, indem weiter diversifiziert wird oder die Engineering- und die Lieferkettenkompetenz gestärkt werden. Die Prognose für 2023 mit einem operativen Nettogewinn in der Größenordnung 510 - 530 Mio. EUR wurde im November noch einmal bestätigt.

Die Aktie hat sich in den letzten 12 Monaten sukzessive aufwärtsschieben können. Die Anstiege wurden im Handelsverlauf immer wieder konsolidiert, größere Rücksetzer wurden nicht zugelassen. Das Wertpapier ist im Oktober und im November im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (aktuell bei 103,48 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 101,06 EUR) seitwärts gelaufen.

Zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie von der 50-Tage-Linie weiter spürbar aufwärtsschieben und im Zuge dessen über die 100 EUR Marke laufen. Nachdem der Anstieg vollzogen war, konsolidierte das Wertpapier erneut. Übergeordnet ist das Tageschart bullisch zu interpretieren. Es geht seit Monaten in Stufen aufwärts, was bullisch interpretiert werden kann. Solange es die Aktie schafft sich über der 20-Tage-Linie zu halten könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 113,62 EUR und dann die 121,61 EUR sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich an der 20-Tage-Linie bzw. darunter an der 50-Tage-Linie stabilisieren. Im Chart ist erkennbar, dass diese beiden Durchschnittslinien in den letzten Handelsmonaten immer ein guter Support gewesen sind. Selbst ein Unterschreiten der 50-Tage-Linie wären nicht kritisch, solange es die Aktie es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und nachfolgend zu erholen. Gelingen diese Stabilisierungen aber nicht und geht es deutlich unter diesen Support, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 90,45 EUR) einstellen könnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kann sich die Aktie per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie halten, so könnte es weiter aufwärts bis übergeordnet an die 121,61 EUR gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn sich das Wertpapier auf Tagesschlussbasis verbindlich unter die 50-Tage-Linie etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier zwar von der SMA20 (aktuell bei 107,15 EUR) / SMA50 (aktuell bei 103,91 EUR) deutlich aufwärtslaufen konnte, in den letzten Handelstagen aber wieder an die SMA20 zurückgefallen ist. Diese Bewegungen lassen sich im Chart gut nachvollziehen.

Damit hat sich die Aktie in eine schwierige Situation gebracht. Entweder der Anteilsschein schafft es sich über der SMA20 zu halten und festzusetzen. Sollte diese gelingen, so sollte es nachfolgend zügig weiter aufwärts gehen. Ideal wäre eine Bewegung, die direkt über die 110 EUR gehen würde. Sollte sich das einstellen, so würde der bullische Grundton bestätigt werden.

Gelingt der Move aber nicht und etabliert sich die Aktie wieder unter die SMA20, so wären weitere Abgaben denkbar, die bis in den Bereich der SMA50 gehen könnten. Eine Ausweitung in Richtung der SMA200 (aktuell bei 99,63 EUR) hätte einen bärischen Charakter.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch / neutral

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie wieder über der SMA20 festsetzen, so könnte sich die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich das Wertpapier unter der SMA50 etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Widerstände

107,00

107,15

107,32

109,00

113,62

121,61

Unterstützungen

105,50

103,91

103,48

103,02

99,63

96,75

91,00

90,45

Quelle: xStation5 von XTB

