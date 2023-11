Hochtief: Gut aufgestellt, um makroökonomischen Herausforderungen zu begegnen

· WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006 / Kürzel: HOT

ABSTRACT: Der Konzern hat in den ersten drei Quartalen den Konzerngewinn weiter steigern können. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn ist im Jahresvergleich um 5,9 Prozent auf 4,03,1 Mio. EUR gestiegen.

aktueller Preis 99,40 EUR

Marktkapitalisierung 7,63 Mrd. EUR

4 Wochen Performance - 7,87 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023* 5,15 %

* Prognose

Der Konzern hat in den ersten drei Quartalen den Konzerngewinn weiter steigern können. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn ist im Jahresvergleich um 5,9 Prozent auf 4,03,1 Mio. EUR gestiegen. Der nordamerikanische als auch der europäische Markt haben sich erfreulich entwickelt, ebenso die Geschäfte des spanischen Infrastrukturkonzerns Abertis, an dem Hochtief mit rund 20 % beteiligt ist.

Das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr wurde vom Management bestätigt. Der Vorstand erwartet in diesem Jahr einen um Sondereffekten bereinigten Gewinn von 510-550 Mio. EUR. Bereits im Vorjahr ist der Gewinn auf knapp 522 Mio. EUR gestiegen. Bezogen auf die ersten neun Monate ist der Gewinn um 7,2 Prozent auf 380,9 Mio. EUR gewachsen. Zu diesem Ergebnis steuerte die Abertis-Beteiligung gut 68 Mio. EUR bei. 97 Prozent seiner Erlöse erwirtschaftet der Konzern außerhalb Deutschlands.

Das Unternehmen ist geografisch breit aufgestellt, hat einen wachsenden Auftragsbestand, der unter Risikoaspekten minimiert ist. Damit sieht der Vorstand den Konzern gut aufgestellt, um den erheblichen makroökonomischen Herausforderungen zu begegnen. Der Fokus des Unternehmens liegt aktuell in den Bereichen der Energiewende, neuer Mobilitätskonzepte als auch der Digitalisierung.

Die Aktie hat sich in diesem Jahr gut entwickelt. Seit Jahresbeginn beträgt der Kursgewinn gut 80 Prozent. Das Wertpapier notiert aktuell im Bereich der 100 EUR und liegt damit aber noch deutlich unter dem Höchststand von 174 EUR im Jahr 2017.

Bis 2025 wird mit einem Umsatzerlös von über 31 Mrd. EUR gerechnet, was einer Steigerung von 14 Prozent gegenüber der Prognose von 2023 bedeuten würde. Die Dividendenrendite würde sich nach den Prognosen sogar um 31 Prozent erhöhen, das Ergebnis pro Aktie würde 38 Prozent höher liegen als 2023. Insgesamt ergeben die Prognosen ein sehr positives Bild über die Entwicklung der nächsten Jahre. Übergeordnet könnte auch der Aktienkurs von dieser Entwicklung profitieren und in Richtung der 130/145 EUR laufen.

Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn deutlich aufwärts schieben können. Im Mai und im Juni dieses Jahres prägte eine längere Seitwärtsbewegung das Bild. Im Juli zogen die Notierungen dann wieder an. Es ging im November wieder an und über das Jahreshoch, das im September formatiert wurde. Das neue Jahreshoch wurde im November bei 104,84 EUR markiert.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier sich immer im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (aktuell bei 97,65 EUR) bewegt hat. Es ging immer mal wieder unter diese Durchschnittslinie, der Anteilsschein hat es auch im Zuge von Rücksetzern, beispielsweise im September als auch im Oktober geschafft, sich rasch wieder an und über diese Linie zu schieben. Im November wurde dann auch die 50-Tage-Linie (aktuell bei 95,94 EUR) überwunden, es ging an und über das bisherige Jahreshoch aus September.

Solange es die Aktie schafft, sich über der 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 113,62 EUR und dann die 121,61 EUR sein.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis in den Bereich der 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie einstellen und wären als unkritisch zu interpretieren, solange es die Aktie es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen und wieder aufwärts zu laufen. Verbindlich eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich die Aktie unter der 50-Tage-Linie etabliert hat. Abhängig von der Dynamik der Rücksetzer könnte das GAP bei 81,62 EUR geschlossen werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn auf Tagesbasis sehr gut entwickelt. Solange die 50-Tage-Linie auf Tagesschlussbasis hält, solange könnten sich weitere Aufwärtsimpulse einstellen. Kritisch wird es, wenn das Wertpapier auf Tagesschlussbasis deutlich unter die 50-Tage-Linie fällt und sich unter dieser Linie festsetzt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 96,29 EUR) zunächst eine größere Hürde war. Es ging im Oktober als auch im November mehrmals an diese Linie. Der Anteilsschein wurde hier immer wieder abgewiesen. Erst in dieser Handelswoche gelang der Move über diese Linie mit einem GAP up. Im Nachgang hat sich die Aktie über dieser Linie festsetzen und weiter aufwärts laufen können. In dieser Handelswoche haben sich aber Rücksetzer eingestellt, die unter die SMA20 (aktuell bei 102,03 EUR) gingen und sich im Bereich der SMA50 (aktuell bei 97,76 EUR) stabilisiert haben.

Solange es die Aktie schafft, sich über der SMA50 zu halten, solange könnte es wieder in Richtung der SMA20 gehen. Sollte sich der Anteilsschein wieder über diese Durchschnittslinie schieben und festsetzen können, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer an die SMA50 / SMA200 wären unkritisch, wenn es das Wertpapier es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linien zu stabilisieren und wieder zu erholen.

Kritisch wird es wieder, wenn der Anteilsschein unter die SMA200 fällt und sich unter dieser Linie etabliert. Dann wären Fragezeichen hinter der aktuellen Aufwärtsentwicklung angebracht. Weitere Abgaben wären denkbar, die bis in den Bereich des noch offenen GAP´s gehen könnten.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie wieder über der SMA20 festsetzen, so könnte sich die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden. Eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich das Wertpapier unter der SMA200 festsetzt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

101,67

102,03

102,46

104,84

110,51

119,20

Unterstützungen

97,65

97,76

97,00

96,29

95,94

83,92

81,62

