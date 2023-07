Historischer Vorsprung: First Lithium sichert sich Hartgesteinprojekt mit bewiesenen Pegmatitbohrungen

Mit einem strategischen Startvorteil geht First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM; OTC: PGPXF; FSE: X28) ins Rennen der kanadischen Lithium-Hartgestein-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen hat sich soeben im Nordwesten von Ontario ein 1.900 Hektar großes Lizenzgebiet (Projekt LSL) mit bewiesenen Pegmatitvorkommen zu 100% gesichert.

Mit mehreren Bohrungen Ende der 1960er Jahre wurde auf LSL Pegmatit durchteuft. Die alten Daten dokumentieren entlang einer Strecke von rund sieben Kilometern mehrere bedeutende Abschnitte mit bis zu 30 m Granit-Pegmatit (in Loch 37627; Quelle: Assessment File 52J09NW8906, Ontario Geological Survey). Lithologie und geochemische Anomalien liefern zudem starke Anhaltspunkte für eine Li-Cs-Ta (LCT) Pegmatitmineralisierung. Da die Geologen damals nach Nickel gesucht haben, sind die Bohrkerne aber nie darauf analysiert worden. Da die historischen Bohrkerne nicht mehr vorhanden sind, plant das Unternehmen in der laufenden Feldsaison baldmöglichst mit geologischen Kartierungen sowie Gesteins- und Bodenproben zu beginnen.

Das Projekt LSL befindet sich etwa 160 km nordöstlich von Sioux Lookout, Ontario, in der Nähe des Little Savant Lake und ist über eine Provinzstraße und eine Holzfällerstraße zugänglich. Das Projekt LSL besteht aus 93 zusammenhängenden Bergbau-Claims.

Das LSL-Projekt wurde von einem privaten Unternehmen, Hudson Humic Ltd. und durch direktes Staking erworben. Als Gegenleistung für den Erwerb von 49 Bergbau-Claims des LSL-Projekts wird das Unternehmen 4.300.000 Stammaktien an Hudson ausgeben und eine Zahlung von 50.000 CAD leisten. Die Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten.

Historische Explorationsaktivitäten im Projektgebiet umfassten geologische Kartierungen, luftgestützte Gammastrahlenspektrometrie, Linienschnitte und Kernbohrungen. Bei historischen Bohrungen (1967-1968) durch die International Nickel Co. Of Canada wurden mehrere Pegmatitvorkommen identifiziert, darunter mehrere bedeutende Abschnitte, darunter 98,4 Fuß Granit-Pegmatit in Loch 37627 (Quelle: Assessment File 52J09NW8906, Ontario Geological Survey). Magnetische Daten in Kombination mit der Lithologie aus historischen Bohrungen zeigen das potenzielle Ausmaß einer oberflächennahen Mineralisierung. Das Gebiet weist auch anomale geochemische Cluster von Lithium (Li) und die relevanten Pfadfinderelemente Cäsium (Cs) und Tantal (Ta) auf, die in Sedimenten vorhanden sind (Quelle: Lake Geochemistry of Ontario , Ontario Geological Survey).

Rob Saltsman, CEO und Director von First Lithium Minerals, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unser Explorationsportfolio um ein neues Lithiumexplorationsprojekt im Nordwesten Ontarios zu erweitern. Das Projekt LSL weist mehrere interessante Bereiche auf, und die historischen Arbeiten lassen vermuten, dass innerhalb des Projekts eine bedeutende Möglichkeit übersehen wurde. Während unser Schwerpunkt weiterhin auf der Weiterentwicklung unseres Eckpfeilers, dem Soleprojekt OCA, und dem Beginn unseres ersten Bohrprogramms in Chile in diesem Herbst liegt, war die Möglichkeit, ein äußerst vielversprechendes Pegmatit-Explorationsprojekt im Nordwesten von Ontario hinzuzufügen, ein Ort, an dem vor kurzem Explorationserfolge erzielt wurden, sehr überzeugend für uns. Unser Team freut sich darauf, sein Potenzial für Lithium und Seltenerdmetalle zu testen.“

Fazit: First Lithium ist erst im vergangenen Jahr an die Börse gegangen und war bis dato ausschließlich in Chile aktiv, wo das Unternehmen ein geologisch äußerst aussichtsreiches Lizenzportfolio von 9.000 Hektar an potenziellen Lithium-Sole-Vorkommen besitzt. Chile steht bei Investoren aus selbstverschuldeten Gründen derzeit nicht hoch im Kurs bei Investoren. Deshalb war es für First Lithium naheliegend auch ins Geschäft mit kanadischen Lithium-Hartgestein-Projekten zu kommen. Die jetzt gemeldete Akquisition ist alles andere als eine Verlegenheitslösung. Dank der historischen Bohrdaten liegt First Lithium schlagartig sogar weit vor vielen seiner Wettbewerber, die gerade erst mit der Bodenerkundung beginnen. Geologisch erfüllt das Projekt alle nur erdenklichen Merkmale, die man sich für ein potenziell großes Lithiumprojekt wünschen kann. Ab heute verdient First Lithium, dessen Kurs seit dem Börsengang arg unter die Räder gekommen ist, ein Re-rating. Das LSL Projekt könnte genau nach dem Geschmack großer (australischer) Investoren sein, die derzeit den kanadischen Markt nach Gelegenheiten absuchen.

