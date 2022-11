Historische Rallye bei Gold, Silber und Minenaktien

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Rückgang der US-Inflationsrate befeuert Rallye

Eine historisch starke Rallye bei Edelmetallen und Minenaktien wurde in der letzten Handelswoche durch einen ebenso historisch starken Einbruch des US-Dollars ausgelöst. Der USD-Index brach um 4 Punkte (-3,6 %) ein, nachdem dieser bereits am Freitag davor um 4 Punkte gefallen war. Der Goldpreis stieg daraufhin binnen einer Handelswoche um 97 US-Dollar (+5,25 %) an, während sich der Silberpreis mit einem Zugewinn von 93 US-Cent (+4,21 %) relativ schwach hielt. Der HUI-Goldminenindex stieg zur Vorwoche um 13 % an, womit dieser von seinem Tief bei 172 Punkten bereits 30 % entfernt liegt. Der Silberpreis erreichte einen wichtigen technischen Widerstand bei 22 US-Dollar, der in den beiden Jahren davor eine signifikante Unterstützung bildete. Ein Anstieg darüber würde Silber zurück in die alte Handelsspanne zwischen 22 US-Dollar und 28 US-Dollar schieben und ein mittelfristiges Potenzial bis zur Oberseite freigeben auf Sicht der nächsten sechs Monate. Über die vergangenen drei Monate hinweg empfahl ich Silber bei 18 US-Dollar antizyklisch zu kaufen, da die Edelmetalle mit einem Einknicken der Notenbanken schnell ansteigen würden. Noch wurde der Widerstand nicht überwunden und es bleibt abzuwarten, ob mit einer Gegenbewegung des US-Dollars dies noch eine Weile dauern wird.Der Silberpreis stieg wieder an den nächsten Widerstand bei 28 US-Dollar an Der nächste signifikante Widerstand beim Gold liegt hingegen bei 1.800 US-Dollar. Dem Goldpreis gelang es bereits am Dienstag über einen äußerst wichtigen Widerstand bei 1.680 US-Dollar anzusteigen, der in den letzten beiden Jahren eine signifikante Unterstützung darstellte, was bereits am Dienstag ein weiteres Kaufsignal erzeugte und einen Short-Squeeze am Terminmarkt nach sich zog. Dieses Trendumkehr mit Rückeroberung der ehemaligen Unterstützung ist ein sehr bullisches Signal, weshalb wir mit höchster Wahrscheinlichkeit das Tief beim Gold bei 1.616 US-Dollar gesehen haben, sowie das Hoch beim USD-Index bei 114 Punkten. Einziger Wermutstropfen dieser Rallye in der vergangenen Handelswoche ist, dass diese primär durch die Schwäche des Dollars getrieben wurde, denn der Goldpreis in Euro konnte nur am Dienstag in dem Short-Squeeze deutlich ansteigen, während die Zugewinne im Rest der Handelswoche zum Wochenschluss wieder verschwanden.Die Goldminen stiegen zur Vorwoche um 13 % an Rückgang der US-Inflationsrate befeuert RallyeAnstatt heißer waren die neuesten Daten zu den US-Konsumentenpreisen am Donnerstag kühler ausgefallen, als es der Markt erwartet hatte. Die Preise in den USA stiegen im Oktober „nur“ um 7,7 % an, während der Markt 7,9 % erwartet hatte und es im Vormonat noch 8,2 % waren. Die Kerninflationsrate ex Energie und Lebensmittel stieg ebenso weniger stark an um nur 6,3 % anstatt den erwarteten 6,5 %. Der Präsident der Notenbank in Philadelphia. Fed Patrick T. Harker, schlug in Reaktion auf die neuesten CPI-Daten vor, dass die Fed bei 4,5 % die Zinsanhebungen pausieren sollte. Noch vor einer Woche lag die Markterwartung eines Zinsgipfels bei 5,25 % bis 5,5 %, wogegen diese nur noch 4,9 % liegt, was eine große Veränderung ist. Auch Notenbankchef Kashkari von Minneapolis betonte, dass das Tempo der Zinsanhebungen gedrosselt werden sollte. Die Börsen preisen die Zukunft ein und so ist es logisch, dass einige Marktteilnehmer nun in der letzten Handelswoche die Erwartung eines Endes hoher Inflationszahlen und ein Ende der Zinsanhebungen einpreisen. Deshalb gab es eine Rallye am Anleihen- und Aktienmarkt, während auch die Edelmetallpreise und insbesondere die Minenaktien davon profitieren konnten. Die nächsten CPI-Daten erscheinen am 13. Dezember, während die nächste Notenbanksitzung nur einen Tag später am 14. Dezember stattfinden wird. Aktuell erwartet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 % nur noch eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte auf 4,5 % zur nächsten Notenbanksitzung.Der Rückgang der Inflationsrate hat eine Rallye in fast allen Märkten ausgelöst Die Inflation in den USA war in diesem Jahr relativ niedrig im Vergleich zum Rest der Welt, da der US-Dollar als sicherer Hafen gefragt war und zu den anderen Fiat-Währungen stark ansteigen konnte. Ist dieser Aufwärtstrend nun an seinem Ende oder fällt der US-Dollar nun wieder, dann ist dieser Vorteil dahin und die Preisanstiege werden in den USA hoch bleiben, womit weitere Zinsanhebungen der Fed wahrscheinlicher würden. Technisch war und ist der US-Dollar überkauft, doch erst einmal stehen die USA fundamental besser da als Europa, England oder Japan. Die EZB muss weiter die Zinsen kontrollieren, um ein Zerbrechen der Währungsunion zu verhindern, während Japan weiterhin versucht Nullzinsen zu verteidigen, was den Yen im Abwärtssog hält, auch wenn der Yen in der letzten Woche von 146,6 auf 139 Yen je US-Dollar ansteigen konnte, was der stärkste Wochenanstieg seit drei Jahrzehnten war. Der US-Dollar wird zwar weiter zu Gold fallen, doch es ist fraglich, ob es sich hier um eine große Trendwende handelt. Eine technische Gegenbewegung in dieser Woche beim US-Dollar würde eine Korrektur bei Gold und Silber mit sich bringen, womit die nächsten Widerstände erst einmal halten könnten.Solide. Liquide. Transparent. Auf diesen Säulen ist seit der Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette aufgebaut worden, zum Zwecke der realen Vermögenssicherung sowie zur Nutzung der außergewöhnlichen Chancen im Bereich der physischen Anlagen in die monetären Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium. Über SOLIT werden jährlich Edelmetallvolumina im dreistelligen Euro-Millionenbereich realisiert. Die SOLIT Gruppe bietet ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetall-Sparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an.Markus Blaschzok, Dipl.-Betriebswirt (FH), CFTe, ist ein Analyst, Trader sowie Ökonom der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Seit 2009 publiziert er einen bekannten wöchentlichen Marktkommentar mit dem Schwerpunkt auf Edelmetalle und Rohstoffe sowie Austrian Economics. Neben seinen Analysen als Chefökonom für die SOLIT Gruppe in Wiesbaden, ist er seit 2010 Gründer und Inhaber von Blaschzok Research. Er hält Vorträge zu den Themen der Österreichischen Schule, Trading an den Finanzmärkten und ist bekannt für seine treffenden Prognosen. In 2019 hatte er bereits die aktuelle Stagflation, die Zinswende und die Reaktion der Märkte darauf in Artikeln, Vorträgen und Videos als einsamer Rufer in der Wüste faktisch nahezu exakt vorhergesagt.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.