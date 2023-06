Hexensabbat könnte die Wende bringen

Wenn es weder die US-Notenbank Fed noch die Europäische Zentralbank mit der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen schaffen, dem Aktienmarkt einen Dämpfer zu verpassen, stellt sich schon die Frage, was die aktuelle Rally denn dann stoppen kann. Befand sich die Wall Street in den ersten Monaten des Jahres noch im Dornröschenschlaf, scheint der in dieser Zeit davoneilende DAX nun warten zu wollen, bis die Indizes in New York wieder aufgeholt haben.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Das geduldige Warten des deutschen Leitindex am Rekordniveau birgt aber auch das Risiko, dass bei gut 16.330 Punkten irgendwann der Deckel drauf gemacht wird und es von diesem Doppeltop zunächst wieder nach unten geht. Für einen solchen Wendepunkt haben in der Vergangenheit gern mal die großen Verfallstage am Terminmarkt gesorgt, von denen heute der Juni-Termin ansteht. Und vor allem bei der Rally in New York stellt sich die Frage, wie stark diese von den Akteuren getrieben wurde, die ihre Short-Positionen auflösen mussten, als die Kurse immer weiter stiegen und so ihre Verluste immer größer wurden.

Dieses Bild könnte sich dann heute Nachmittag drehen, während wie schon oben beschrieben vor allem das geldpolitische Umfeld noch kein wirklich attraktives Umfeld für langfristig orientierte Aktienkäufer darstellt. Denn es darf nicht vergessen werden, dass am Anleihemarkt aktuell Renditen locken, die eben nicht mehr weit unter der Inflationsrate liegen und das Kapital so aufgezehrt wird. Die attraktive Alternative Rentenmarkt dürfte von vielen Investoren ganz schnell angesteuert werden, wenn die in den vergangenen Monaten erzielten Gewinne am Aktienmarkt anfangen zu bröckeln.